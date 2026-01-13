Diese Kandidatin ist der größte Pechvogel der WWM-Geschichte

Die "3-Millionen-Euro-Woche" bei Wer wird Millionär? versprach einmal mehr die Chance auf einen Rekordgewinn. Mit von der Partie: Tamara Löchel aus Köln, die sich bereits zum zweiten Mal an das knifflige Quiz wagte. Die junge Frau hatte schon im April 2025 während einer solchen Spezialwoche teilgenommen. Damals erspielte sie zunächst 16.000 Euro, scheiterte jedoch im Finale spektakulär an der 500-Euro-Frage und ging mit leeren Händen nach Hause. Nun bekam sie eine neue Gelegenheit, zeigte sich ambitioniert und schaffte es erneut, sich 16.000 Euro zu sichern und ins große Finale einzuziehen, wie das Magazin Stern berichtet.

Dieses Mal lief zunächst alles nach Plan: Die 500-Euro-Frage meisterte Tamara souverän, die 1000-Euro-Hürde schaffte sie mit Hilfe des Publikums, auch bei der 5000-Euro-Frage zog sie einen Joker. So tastete sie sich bis zu der alles entscheidenden 10.000-Euro-Frage vor: "Zu welcher offiziellen Form des UNESCO-Kulturerbes gehören z.B. Capoeira aus Brasilien, Yoga aus Indien und die Rumba aus Kuba? A: virtuell, B: immateriell, C: spirituell, D: antibakteriell." Während sie laut überlegte, schaute Günther Jauch (69) immer wieder zu ihrem Vater im Publikum. Tamara witzelte: "Ihm ist es überhaupt nicht peinlich, dass seine Tochter hier sitzt und alle Joker verbrät. Wobei, das ist ihm glaube ich lieber, als wenn ich raten würde", erklärte die Kandidatin. Günther konterte trocken: "Für eine Adoptionsfreigabe ist es jetzt eh zu spät. Er trägt sein Schicksal mit Fassung." Doch statt wie angekündigt ihre Joker einzusetzen, entschied sich Tamara spontan für Antwort C: "Ich mache jetzt die Augen zu und hoffe, dass gleich alle klatschen." Der Applaus blieb aus, denn korrekt wäre Antwort B, "immateriell", gewesen.

Die Folge: Absturz auf 1000 Euro. "Dann habe ich ja den zweiten Senker hingelegt", kommentierte sie ihren erneuten Fehlgriff. Damit schreibt Tamara ein ganz eigenes Kapitel in der Geschichte von "Wer wird Millionär?". Schon ihr erster Auftritt war ein Novum, weil zuvor in keiner "3-Millionen-Euro-Woche" jemand von 500 Euro wieder auf null gefallen war. Nun gilt sie bei vielen Zuschauern als der wohl größte Pechvogel der Show, auch wenn sie dieses Mal zumindest mit 1000 Euro nach Hause ging. Ob Günther der Kölnerin irgendwann eine dritte Chance einräumt, bleibt offen. Für Tamara bleibt die doppelte Achterbahnfahrt im Rampenlicht aber sicher eines der prägendsten Erlebnisse, über das in der Familie wohl noch lange gesprochen wird.

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Tamara Löchel, 2026

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

