Das machten die "Wer wird Millionär?"-Gewinner mit dem Geld

Ganze 16 Millionengewinner gab es bisher bei der Quizshow Wer wird Millionär?. Doch was stellten die Sieger mit dem Geld an? Eckhard Freise schrieb am 2. Dezember 2000 Geschichte, als er bei der Show mit Moderator Günther Jauch (69) die allererste Million – damals noch in D-Mark – gewann. Sein Gewinn wanderte in ein neues Zuhause für ihn und seine Frau, genauer gesagt in eine Doppelhaushälfte. Das restliche Preisgeld spendeten sie komplett. "Das Geld war innerhalb eines Jahres weg", verriet der ehemalige Geschichtsprofessor laut Bild.

Marlene Grabherr war am 20. Mai 2001 die erste Frau, die die Million knacken konnte. Mit dem plötzlichen Reichtum verwirklichte sie sich große Träume und leistete sich eine Villa und ein Auto. Nachdem das Ersparte aufgebraucht war, lebte sie jedoch in Armut und verstarb 2013 im Alter von nur 60 Jahren. Andere Sieger wie Ralf Schnoor und Sebastian Langrock gingen sparsamer mit ihrem Gewinn um. Wie Ralf, der 2010 gewann, gegenüber Focus Online verriet, investierte er lediglich in eine größere Wohnung und behielt seinen Job als Café-Betreiber in Hannover. Pokerspieler Sebastian nutzte die Million nach seinem Triumph 2013 laut Moviepilot für eine Reise nach Las Vegas, um bei der legendären World Series of Poker teilzunehmen.

Nicht zu vergessen ist Leon Windscheid, der 2015 den Hauptgewinn abräumte. Der Jungunternehmer verfolgte von Anfang an ein klares Ziel: ein eigenes Partyschiff. Mit der gewonnenen Million erstand er die heutige "MS Günther", eine Eventlocation zu Ehren des Quizmoderators, der bei der Schiffstaufe als Pate anwesend war. Leon bleibt bis heute seinem Projekt als Eventveranstalter treu. "Wer wird Millionär?" verhalf einigen Gewinnern zu einem spektakulären Vermächtnis, sei es durch Investitionen oder den Einstieg in ein völlig neues Lebenskapitel.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

Eckhard Freise und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär"

Actionpress/ gbrci / Future Image Dr. Leon Windscheid bei "Markus Lanz", April 2017