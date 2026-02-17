Schlägerei: Shia LaBeouf wegen Körperverletzung angeklagt

Shia LaBeouf (39) sorgt erneut für Negativ-Schlagzeilen: Der Hollywoodstar ist in New Orleans während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten wegen einer Schlägerei festgenommen worden. Wie die Polizei von New Orleans mitteilt, soll der Schauspieler in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Bar "Ms Mae’s" im French Quarter zwei Männer geschlagen haben. Die Beamten wurden gegen 0:45 Uhr zu dem Kultlokal gerufen, weil Shia dort angeblich für Ärger gesorgt und sich aggressiv verhalten haben soll. Nach einer Behandlung durch Sanitäter kam der Filmstar zunächst ins Krankenhaus und wurde anschließend verhaftet. Nun ist gegen ihn Anklage wegen zweifacher Körperverletzung erhoben worden.

Nach Angaben der Polizei war Shia oberkörperfrei, als ein Mitarbeiter der Bar versuchte, ihn aus dem Lokal zu begleiten. Vor der Tür soll der Schauspieler einen Mann "mehrfach mit geballten Fäusten" attackiert haben. Zeugen berichteten, Shia habe die Szene zunächst verlassen, sei dann aber wieder zurückgekehrt. Mehrere Anwesende hätten versucht, ihn festzuhalten, ihn dann jedoch losgelassen, in der Hoffnung, dass er gehen würde. Doch laut Polizeibericht sagte der Mann, der zuerst geschlagen worden sein soll, Shia habe ihn danach erneut angegriffen. Ein weiterer Zeuge gab an, der Schauspieler habe ihm auf die Nase geschlagen. Sowohl Shia als auch die mutmaßlichen Opfer wurden medizinisch versorgt, die Verletzungen des Stars wurden in der Polizeimitteilung jedoch nicht näher beschrieben. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus klickten schließlich die Handschellen, der Schauspieler sitzt wegen des Vorwurfs der zweifachen Körperverletzung auf der Anklagebank.

Für Shia ist der aktuelle Ärger mit der Justiz kein neues Kapitel, sondern reiht sich in eine ganze Serie von Vorfällen ein. Der "Transformers"-Darsteller hatte bereits 2017 mehrfach mit dem Gesetz zu tun, als er in New York und später in Georgia wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Ruhestörung und Behinderung der Justiz festgenommen wurde. In der Folge musste sich der Schauspieler auf gerichtliche Anordnung in eine Entzugsklinik begeben. 2020 sah er sich in Los Angeles Anklagen wegen Körperverletzung und Diebstahls gegenüber. Im selben Jahr erhob seine frühere Partnerin, die Sängerin und Schauspielerin FKA Twigs (38), schwere Vorwürfe gegen ihn und reichte Klage ein. Sie beschuldigte den Filmstar, sie während ihrer Beziehung körperlich und seelisch misshandelt zu haben. Beide einigten sich später außergerichtlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf im Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images FKA Twigs, Musikerin

Anzeige