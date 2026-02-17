Zendaya und Robert Pattinson begeistern im Partnerlook

Zendaya (29) und Robert Pattinson (39) sorgen mit einem gemeinsamen Shooting für Aufsehen. Für das März-Cover des Magazins Interview posieren die beiden als perfekt eingespieltes Duo – und treten im Partnerlook auf. In einem fast leeren Retro-Haus zeigen sie verschmierte rote Lippen, weißes Clown-Make-up und gelockte Blondfrisuren, die wie bei Retro-Zwillingen wirken. Robert trägt einen elfenbeinfarbenen Body mit Hose, der Bund leicht geöffnet, während Zendaya sich um seinen Rücken schmiegt und ihr Bein um seine Hüfte legt. Sie trägt dazu einen spitzenverzierten Body mit Rüschenärmeln von Chloé. Fotografiert wurde die Strecke von Nadia Lee Cohen, das Styling übernahm unter anderem Zendayas langjähriger Modepartner Law Roach.

Die Bildsprache des Shootings greift locker den 1962er-Kultfilm "Whatever Happened to Baby Jane" mit Bette Davis und Joan Crawford auf. In weiteren Motiven treiben Zendaya und Robert das Spiel mit Rollen und Silhouetten weiter: Sie zeigen sich in abgestimmten blauen Blumenkleidern – Zendayas Dress stammt von Chloé, Roberts Modell kommt von Palace Costume –, dann wieder als Zwillingspaar in schwarzen, herreninspirierten Anzügen von Dior. Außerdem posieren beide einzeln in Leder von Kopf bis Fuß: Zendaya wählt Tom Ford, Robert setzt auf Acne Studios. Das Set bleibt bewusst karg, die Retro-Atmosphäre steht im Vordergrund. Die beiden Schauspieler haben parallel ihren Promo-Run zu "The Drama" gestartet, einer Liebeskomödie mit Drama-Einschlag, die bald weltweit anlaufen soll.

Abseits der starken Bilder zeigen Zendaya und Robert im Gespräch mit dem Magazin auch ihre Dynamik abseits des Sets. Robert nennt "The Drama" eine "romantische Dramedy". Er scherzte über den Dreh: "Ich habe meinen gesamten Kleiderschrank mitgenommen", gab er zu. Beide kennen sich mittlerweile gut, sie standen zuvor schon gemeinsam für "Dune: Part Three" und "The Odyssey" vor der Kamera, die ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Zendaya meinte zu ihrem ersten gemeinsamen Interview: "Das ist unser erstes Interview, weshalb es überallhin gehen wird, weil wir zum ersten Mal versuchen, über den Film zu reden, und das erste Interview ist immer so schwer", sagte sie. Und Robert ergänzte mit Blick auf die exzentrische Bildstrecke: "Sie sehen dieses Interview zusammen mit dem Fotoshooting und denken sich: Wovon reden die?"

Arturo Holmes/Getty Images, Francois Durand/Getty Images Zendaya und Robert Pattinson

Getty Images Zendaya und Law Roach bei der Met Gala 2024

Getty Images Robert Pattinson beim Cannes Film Festival 2025