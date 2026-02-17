Enthüllt: James Van Der Beek kämpfte mit Steuerschulden

James Van Der Beek (†48) hat zu Lebzeiten offenbar nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell schwer zu kämpfen gehabt. Wie aus Dokumenten hervorgeht, die unter anderem TMZ vorliegen, wurden der Serienstar und seine Frau Kimberly bereits im November 2021 wegen offener Steuern belangt. Für die Jahre 2017 und 2019 summierten sich die Forderungen der US-Steuerbehörde demnach auf rund 226.500 Euro. Der frühere "Dawson’s Creek"-Liebling konnte die Schulden schließlich begleichen, starb jedoch am 11. Februar 2026 in Spicewood, Texas, an den Folgen einer Darmkrebserkrankung.

Die finanziellen Herausforderungen von James zeigen, dass Ruhm in Hollywood nicht automatisch mit finanziellem Wohlstand einhergeht. Der Schauspieler selbst erklärte gegenüber der Zeitschrift Today einst, dass ihn die Kultserie "Dawson's Creek" zwar berühmt machte, finanziell jedoch kaum etwas eingebracht habe. "Ich war 20. Es war ein schlechter Vertrag. Ich habe fast nichts davon gesehen", sagte er. Nach der Serie hielt er sich vor allem mit kleineren Filmprojekten über Wasser. Zuletzt erwarb er nur wenige Wochen vor seinem Tod eine etwa 34 Hektar große Ranch für rund 3,36 Millionen Euro, um seiner Familie ein Zuhause zu hinterlassen.

2024 machte James öffentlich, dass bei ihm Darmkrebs im dritten Stadium diagnostiziert worden war, und betonte dabei immer wieder, für seine Familie stark bleiben zu wollen. Nach seinem Tod wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um Kimberly und die sechs gemeinsamen Kinder Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und Jeremiah zu unterstützen. Die GoFundMe-Kampagne sammelte bis zum 16. Februar bereits mehr als 1,68 Millionen Euro. Unter den 40.000 Spendern befindet sich auch Regisseur Steven Spielberg (79), der 21.000 Euro beisteuerte.

Getty Images James Van Der Beek beim iHeartRadio Music Festival 2019 in Las Vegas

Instagram / vanderjames James Van der Beek und seine sechs Kinder, November 2022

Instagram / therealalfonsoribeiro Alfonso Ribeiro und James Van der Beek, Februar 2026