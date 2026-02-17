Seit einem Jahr: Shia LaBeouf und Mia sollen getrennt sein

Shia LaBeouf (39) und Mia Goth (32) sollen sich bereits vor fast einem Jahr getrennt haben. Das berichtet Page Six unter Berufung auf eine Quelle. Die Schauspielerin und der Schauspieler, die gemeinsam ein Kind haben, sollen ihre Beziehung demnach still und leise beendet haben. Ob das ehemalige Paar bereits offiziell die Scheidung eingereicht hat und weshalb die Trennung erfolgte, ist unklar. Wie der Insider weiter berichtet, soll Shia nach dem Liebes-Aus nach New Orleans gezogen sein.

Shia und Mia hatten sich 2012 am Set von "Nymphomaniac: Vol. II" kennengelernt. 2016 gaben sie sich in Las Vegas das Jawort – ihre Trauung wurde damals live bei TMZ übertragen. Die Beziehung der beiden verlief jedoch nie geradlinig. 2018 wurde ihre erste Trennung öffentlich. Ein Sprecher erklärte damals, dass sie die Scheidung eingereicht hätten und alle weiteren Details privat bleiben sollten. Später wurden der Schauspieler und das Model wieder mit Eheringen gesichtet, 2022 kam ihr gemeinsames Kind zur Welt. Im selben Jahr schwärmte Shia in einem Gespräch mit Jon Bernthal (49) über Mia: "Sie hat mein verdammtes Leben gerettet. Sie war für mich da, als ich niemanden verdient hatte, besonders nicht sie." Über ihren aktuellen Beziehungsstatus schweigen die beiden – Vertreter von Shia und Mia wollten sich auf Anfrage von Page Six nicht äußern.

Shia soll inzwischen jedoch in New Orleans leben. In der berühmten Partystadt kam es nun zu einem nächsten Aufreger. Der Hollywoodstar soll laut Page Six während der Mardi-Gras-Feiern in eine Schlägerei verwickelt gewesen und von der Polizei festgenommen worden sein. Der Schauspieler sitzt dem Bericht zufolge im Orleans Parish Prison ein und wird ohne Kaution festgehalten. Er soll einem Richter vorgeführt werden. Im Raum stehen zwei Anklagepunkte wegen einfacher Körperverletzung. TMZ veröffentlichte Aufnahmen, in denen der "Transformers"-Star oben ohne zu sehen ist, wie er nach dem Vorfall von Sanitätern versorgt wird. Was genau zu der mutmaßlichen Auseinandersetzung geführt hat, ist bisher nicht bekannt. Weder Shias Anwaltsteam noch seine Vertreter gaben bisher eine Stellungnahme zur Festnahme ab. Der Schauspieler schweigt also auch hier beharrlich – ganz wie bei den Gerüchten über die angebliche Trennung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Goth bei der Sondervorführung von "Frankenstein" im Plaza Hotel in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019