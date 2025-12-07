Gülcan Kamps' Ehemann kennt Geschlecht ihres zweiten Babys

Gülcan Kamps (43) gibt ihren Fans einen neuen Einblick in ihre zweite Schwangerschaft – und zwar in das vielleicht spannendste Geheimnis überhaupt: das Babygeschlecht. Auf Instagram verriet die Moderatorin, dass sie und ihr Ehemann Sebastian Kamps zu Hause in Düsseldorf eine kleine Gender-Reveal-Party gefeiert haben – nur zu zweit. Die Ärztin legte das Ergebnis in einen Briefumschlag, den Gülcan an Sebastian übergab – denn diesmal wollte sie das Geschlecht nicht erfahren. "Der Ablauf war so, dass er den Brief geöffnet hat und ich extra in die Küche gegangen bin, um nichts in seinem Gesicht zu erkennen", schrieb die Zweifachmama in spe.

Weiter erzählte sie: "Ich habe ihn gebeten, mir das Ergebnis nicht mitzuteilen." Sebastian kennt also das Geheimnis – und das nutzt er laut seiner Ehefrau aus. Er legte nacheinander Fährten Richtung Mädchen und Richtung Junge, um seine Frau zu verwirren. Zudem habe er ein bestimmtes Geräusch gemacht, das seiner Frau direkt eine Vermutung gab. "Er hat meinen Verdacht weder abgestritten noch bestätigt", betonte Gülcan. Sie möchte daraus bis zur Geburt ein Spiel machen: "Ich schaue mal, wie gut ich meinen Mann kenne und ob ich verschiedene Geräusche richtig deuten kann."

Gülcan verkündete ihr Babyglück Ende Oktober: Mit liebevollen Bildern und dem Hit "Baby Love" schrieb die Moderatorin: "Wir freuen uns riesig. BABYKAMPS2 ist auf dem Weg." Fans überschlugen sich daraufhin mit Glückwünschen und ließen zahllose liebevolle Nachrichten unter dem Post. Dass die Schwangerschaft für das Paar etwas ganz Besonderes ist, hat auch mit der gemeinsamen Vergangenheit zu tun: Lange blieb der Kinderwunsch unerfüllt. In der Sat.1-Doku "Unser Mallorca" nannte Gülcan diese Phase "die größte Herausforderung" ihres Lebens.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München

Anzeige Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps auf einem Event in Berlin im Oktober 2006