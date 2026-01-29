Timothée Chalamet fürchtete den Tod beim Dreh dieser Szene

Timothée Chalamet (30) hat bei einem Auftritt in Los Angeles ein gefährliches Detail vom Set seines neuen Films "Marty Supreme" enthüllt. Bei einem Q&A mit Robert Downey Junior (60) erzählte der Schauspieler von einer Szene, in der er nackt in einer mit Wasser gefüllten Hotel-Badewanne sitzt, während direkt über ihm echte Scheinwerfer an einem Rig baumeln. Regisseur Josh Safdie drehte die Sequenz am Stück, mit voll laufendem Wasser und echten Stunts – für Timothée Anlass, kurz die Notbremse zu ziehen. "Ich habe Josh beiseite genommen und gefragt, ob das wirklich alles sicher ist", sagte er laut People. Dabei machte der Star klar: "So möchte ich nicht von dieser Welt gehen."

In der Szene fällt Timothées Figur Marty Mauser mitten beim Baden durch die Zimmerdecke, kracht unten auf einen von Abel Ferrara gespielten Mann – und sogar dessen Hund – und sorgt damit für einen der verrücktesten Momente des Films. Timothée schilderte, wie sehr sich Josh am Set in diese Idee verliebt hatte und wie aufgeregt der Filmemacher am Drehtag gewesen sei. Für den Schauspieler selbst wurde es doppelt unangenehm, weil er den Stunt nur mit einem sogenannten "Cock Sock" drehen musste, wie er gegenüber People lachend erklärte. Trotzdem vertraute er letztlich auf das Team und drehte die Szene mit echtem Wasser und echten Lichtern über dem Kopf – das Risiko war real, der Effekt im fertigen Film dafür umso größer.

Bereits vor einer Woche hatte Gwyneth Paltrow (53) öffentlich gemacht, dass sie sich vor den gemeinsamen Sexszenen in dem Film mit Timothée durchaus Gedanken gemacht hatte. "Ich war besorgt, dass sich der Altersunterschied wirklich seltsam anfühlen könnte", gestand die Schauspielerin im Gespräch mit der Daily Mail. Sie gab zu, überlegt zu haben, wie die Dynamik wohl beim Publikum ankommen würde. Ihr war klar: "Und ich dachte: 'Oh, wenn es für mich seltsam ist, dann ist es für ihn wahrscheinlich noch viel seltsamer.'" Am Ende habe sich beim Dreh aber alles natürlich angefühlt. "Es war gar nicht so seltsam..."

Getty Images Timothée Chalamet bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills, Januar 2026

Getty Images Timothée Chalamet und Josh Safdie bei den Palm Springs International Film Awards 2026, Januar 2026

Getty Images Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet in New York, Dezember 2025