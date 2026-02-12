Während Trauer um Sohn Xavi: Lisa Marie Akkaya ist krebsfrei

Ein unfassbar trauriger Schicksalsschlag erschüttert Lisa Marie Akkaya (24) und ihren Mann Furkan Akkaya (25): Ihr kleiner Sohn Xavi ist völlig unerwartet gestorben. Die Influencerin wandte sich in einer emotionalen Instagram-Story an ihre Community und machte öffentlich, was ihr gerade den Boden unter den Füßen wegzieht. Sie teilte, dass sie ausgerechnet jetzt die Nachricht erhalten hatte, dass sie krebsfrei ist – ein Moment, der eigentlich Grund zur Erleichterung gewesen wäre. Stattdessen ringt sie mit unbegreiflichem Schmerz und sucht Halt bei den Menschen, die sie online seit Jahren begleiten. An ihrer Seite: ihr Ehemann, der Xavis Erinnerung zusammen mit Lisa bewahrt.

In ihren Zeilen an die Follower schildert die trauernde Mutter, dass sie ihrem Sohn einen Abschiedsbrief geschrieben hat. Sie ringt um Worte und lässt die Widersprüchlichkeit der vergangenen Tage durchscheinen: "Ich wollte euch diese Woche mitteilen, dass ich frei vom Krebs bin, und jetzt wurde uns Xavi einfach genommen." Weiter fragt sie: "Wieso aber nicht ich, wieso Xavi?" Das öffentliche Teilen helfe ihr in dieser Ausnahmesituation, erklärt sie, wie ein Tagebucheintrag, der Trost sichtbar macht. "Ich werde euch für immer dankbar sein, dass ihr so für uns da seid", schreibt sie und betont, dass es ihre Art sei, mit dem Unfassbaren umzugehen und zu zeigen, "wie wunderschön unser Baby war." Die Anteilnahme aus der Community ist groß, viele senden Beileidsbekundungen und liebevolle Nachrichten.

Nur wenige Tage nach dem tragischen Verlust meldeten sich die Eltern bereits erneut auf Instagram und ließen ihre Community an einem weiteren schweren Schritt teilhaben. Furkan erklärte: "Die Obduktion unseres Engels findet gleich statt." Mit dieser Untersuchung hofften die beiden auf Antworten, warum ihr kleiner Sohn so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. "Wir teilen das mit euch, weil wir uns nicht allein fühlen möchten und hoffen, dass ihr an ihn denkt und für ein Ergebnis betet, das uns nicht den Atem nimmt", betonte der Reality-TV-Star gegenüber seinen Followern.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Akkaya, Social-Media-Stars

Anzeige Anzeige