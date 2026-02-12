Lisa Marie Akkaya bedankt sich unter Tränen für den Support

Lisa Marie Akkaya (24) hat sich nach dem Verlust ihres Sohnes Xavi emotional an ihre Community gewandt. In ihrer Instagram-Story bedankte sich der Social-Media-Star unter Tränen für die überwältigende Unterstützung, die sie und ihre Familie in dieser schweren Zeit erfahren. Dabei wurde deutlich, wie tief sie der traurige Verlust trifft: "Ich mache mir solche Vorwürfe, ich erinnere mich nicht mal an den letzten Moment, in dem ich ihn gesehen habe, weil ich an dem Abend selber so müde war und Akka ihn dann irgendwann ins Bett gebracht hat, ganz spät nachts."

Trotz des unfassbaren Schmerzes richtet Lisa den Blick nach vorn und betont, wie sehr die vielen Nachrichten sie und ihre Familie stärken. "Ich wollte mich einmal persönlich bei euch melden, weil ihr so richtig krass für uns da seid. Auch für meine Familie, für meine Eltern und für Akka. Wir sehen das und das bedeutet uns richtig viel", schreibt Lisa Marie und fügt hinzu: "Wir wollten uns aber einfach nochmal einmal bedanken bei euch, weil das nicht selbstverständlich ist. Und mit euch zu reden, ist wie Tagebuchschreiben. Man schreibt und redet sich alles von der Seele. Wir sehen euch ja nicht, wir haben das Gefühl, wir reden mit uns selber und dennoch kommen da diese ganzen lieben Nachrichten." Ihr älterer Sohn Emilio gibt ihr und ihrem Mann Furkan Akkaya Halt, und auch für ihn möchte die Familie nun stark sein. Unterstützung in ihrer Trauer finden sie nicht nur in ihrer Community, sondern auch in professioneller Hilfe. Lisa berichtet, dass sie und ihre Angehörigen eine Therapie in Anspruch nehmen möchten, um gemeinsam mit dem Verlust umzugehen.

Lisa und Furkan, die ihre Kinder stets liebevoll ins Zentrum ihres Lebens stellten, hielten ihre Fans vor der Tragödie regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag auf dem Laufenden. Besonders Lisa gilt als starke Persönlichkeit, die schon in der Vergangenheit viele Unterstützer durch ihre Offenheit gewann. Nachdem das Paar nun einen überaus schmerzhaften Verlust verkraften muss, zeigt es erneut, wie wichtig zwischenmenschlicher Beistand und Zusammenhalt sein können. Gerade das Wohl des kleinen Emilio steht für die beiden dabei an erster Stelle, denn inmitten der Trauer ist er für sie der größte Lichtblick.

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Atalency Lisa Marie Akkayas Sohn Emilio mit seinem Bruder Xavi, September 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

