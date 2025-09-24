"Baywatch" ist zurück: Die Kultserie bekommt ein Reboot

Die Kultserie Baywatch kehrt auf die TV-Bildschirme zurück! Der US-Sender Fox hat offiziell ein Reboot der legendären Serie angekündigt, das in der Fernsehsaison 2026-2027 starten soll. Mit einer ersten Staffel von zwölf Episoden setzen die neuen Folgen auf eine komplett neue Besetzung, die allerdings in den ikonischen roten Badeanzügen auftreten wird, bestätigte Deadline. Fans dürfen sich auf die gewohnte Kulisse der Strände Südkaliforniens freuen, wo adrenalingeladene Rettungsaktionen und persönliche Dramen der Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer im Mittelpunkt stehen werden.

Hinter der neuen Serie stehen neben Showrunner Matt Nix, bekannt durch Produktionen wie "True Lies" und "Burn Notice", auch die Schöpfer des Originals: Michael Berk, Greg Bonann und Doug Schwartz fungieren als ausführende Produzenten. Fox verspricht, dass neben spannenden Einsätzen am Strand auch das Privatleben der Figuren viel Raum einnehmen wird. Verwickelte Beziehungen, komplexe Charakterentwicklungen und moderne Herausforderungen sollen das "Baywatch"-Erlebnis von damals in die heutige Zeit bringen. Die Mission: Die Rettungsteams kümmern sich weiterhin darum, die kalifornische Küste zu beschützen.

Die Originalserie, die in den 1990er Jahren ein globales Phänomen wurde, erreichte mit ihrer Mischung aus Dramatik, Action und Romantik wöchentlich über eine Milliarde Menschen in mehr als 200 Ländern. Große Stars wie Pamela Anderson (58), David Hasselhoff (73) und Jason Momoa (46) nutzten "Baywatch" als Sprungbrett für ihre Karrieren. Doch auch nach ihrem Ende blieb die Serie durch ihre unverwechselbare Ästhetik und das unvergessliche Flair der 90er-Jahre im kollektiven Gedächtnis. Mit dem Reboot soll dieser Geist erneut zum Leben erweckt werden – eine Hommage an die Vergangenheit, gepaart mit einem frischen, modernen Ansatz.

Anzeige Anzeige

EVERETT COLLECTION, INC. Die "Baywatch"-Stars

Anzeige Anzeige

ActionPress / Everett Collection Der "Baywatch"-Cast

Anzeige Anzeige

Getty Images David Hasselhoff bei "Baywatch"

Anzeige