Hat Gina-Lisa Lohfink Strategie bei "Promis unter Palmen"?

Reality-TV-Star Gina-Lisa Lohfink (39) bringt frischen Wind in die vierte Staffel von Promis unter Palmen. Im Interview mit Promiflash verriet die Blondine bereits im Vorfeld, was die Zuschauer von ihr erwarten können. Eine ausgeklügelte Strategie hat das Model nach eigener Aussage nicht: "Ich habe keine Strategie. Ich bin immer so, wie ich bin. Und ich bin ehrlich, herzlich, loyal."

Ihre ehrliche und bodenständige Art scheint der Mittelpunkt ihres Auftretens zu sein. "Gerade wenn ich Fehler mache, entschuldige ich mich. Ich bin so, wie ich bin", erklärte sie gegenüber Promiflash und versicherte, dass sie einfach sie selbst bleiben möchte. Auch in den hitzigen Situationen, die das Format zweifelsohne mit sich bringen wird, plant Gina-Lisa wohl keinen rollierenden Plan. Nicht die Taktik, sondern sie als Person soll im Vordergrund stehen.

Gina-Lisa Lohfink wurde 2008 durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel einem breiten Publikum bekannt. Seitdem ist sie regelmäßig in Reality-TV-Formaten zu sehen und begeistert mit ihrer offenen Einstellung und ihrem Optimismus viele Fans. Das Model stammt aus Hessen und betont in Interviews immer wieder, wie wichtig ihr Authentizität und Loyalität sind – sowohl privat als auch beruflich. Mit dieser Haltung scheint sie sich auch bei "Promis unter Palmen" nicht verbiegen zu wollen. Fans können sich also auf Gina-Lisa in ihrer unverfälschten, sympathischen Art freuen.

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln, Februar 2026

Imago Gina-Lisa Lohfink beim Box-Event The Ultimate HYPE in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen

ActionPress Gina-Lisa Lohfink, 2024 in Bad Oeynhausen