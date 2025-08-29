Gina-Lisa Lohfink teilt süßes Foto mit Partnerin La Missy

Gina-Lisa Lohfink (38) hat ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben gewährt – und zwar mit einem romantischen Schnappschuss aus Venedig. Gemeinsam mit ihrer Partnerin La Missy ließ sich der Reality-TV-Star in einer traditionellen Gondel ablichten. Beide strahlten glücklich in die Kamera. "Die Liebe meines Lebens. Ich liebe dich, mein Schatz. Für immer und ewig", brachte die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihre Liebe unter ihrem Instagram-Post in verschiedene Sprachen zum Ausdruck.

Für Gina-Lisas Follower ist es ein ganz besonderer Moment, da die beiden sich in der Öffentlichkeit nur selten in solch privater Zweisamkeit zeigen. Die romantische Kulisse Venedigs scheint bei dem Paar ihr Übriges getan zu haben. Zwischen den kleinen Kanälen und malerischen Brücken der italienischen Lagunenstadt werden sie die Zeit zu zweit sicherlich genossen haben. Das Foto wurde von den Fans mit zahlreichen Glückwünschen und Herz-Emojis bedacht.

Erstmals als Paar in der Öffentlichkeit zeigten sich Gina-Lisa und La Missy zu Beginn dieses Jahres im Rahmen des RTL-Formats "Wo die Liebe hinfällt". Die Freundin des Models meidet das Rampenlicht nämlich für gewöhnlich. Doch für und mit ihrer Liebsten war der TV-Auftritt allem Anschein nach vollkommen in Ordnung. "Das ist ganz neu für mich, aber das gehört dazu. Das macht mich auch stolz", erklärte La Missy damals in der Show und bezog sich damit auf Gina-Lisas Bekanntheitsgrad.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink mit ihrer Partnerin La Missy in Venedig

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink mit ihrer Freundin

Picture Puzzle Medien / VOX La Missy und Gina-Lisa-Lohfink bei "Wo die Liebe hinfällt"