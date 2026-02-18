DDR-Model verblüfft bei GNTM mit nostalgischem Fotoalbum

Beim großen Germany's Next Topmodel-Casting erlebt Heidi Klum (52) einen besonderen Überraschungsmoment: Plötzlich steht DDR-Covermodel Anja Kossiwakis als Kandidatin auf dem Catwalk – eine Laufstegschönheit, die sie offenbar schon mehrfach in ihrem Leben getroffen hat. Das kann Anja auch direkt beweisen: Mit im Gepäck hat sie ein selbst gebasteltes Fotobuch mit besonderen Schnappschüssen und Highlights ihrer Karriere – darunter auch gemeinsame Fotos mit Heidi und Gastjuror Jean Paul Gaultier (73). Dazu erklärt Anja mit gewinnendem Lächeln: "Ich bin eines der bekanntesten Models der DDR. Ich war dreimal auf dem Titelbild der 'Modischen Maschen'. Wir haben uns in Mailand getroffen, Backstage bei Versace, bei deiner Fashion Show in New York." Heidi lauscht, nickt und blättert höflich durch das Büchlein – doch ob sie sich wirklich erinnert?

Im Netz löst genau dieser Moment mit Anja, die seit 2013 als Fashion-Bloggerin und Fotografin tätig ist, eine Welle an Kommentaren aus. Einige Fans fühlen mit dem "Best Ager"-Model aus Sachsen-Anhalt: "Sie tat mir irgendwie leid. Für sie war es so was Besonderes und die erinnern sich nicht“, schreibt ein Nutzer auf TikTok. Andere nehmen die Szene mit Humor und vergleichen Heidis verhaltene Freude über das Fotoalbum mit Geschenken von Verwandten: "Genauso freue ich mich über Omas selbst gestrickte Mützen zu Weihnachten." Auch wird unter dem Video die Frage gestellt: "Was macht Heidi mit solchen Geschenken? Wegschmeißen?" Was wirklich damit passiert, bleibt offen. Klar ist aber: Der nostalgische Auftritt der Ost-Beauty und Heidis Reaktion darauf spalten die Community.

Für Anja endet der Auftritt letztlich mit einem Erfolg: Die Dessauerin kommt eine Runde weiter – und die Erleichterung ist ihr deutlich anzumerken. "Ich bin so happy, das war so cool!", jubelt sie nach der Entscheidung, sichtlich bewegt vom Ausgang ihres Castings. Damit gewinnt die Sendung eine weitere, unerwartet emotionale Note, denn genau solche Geschichten sind es, die dem Format regelmäßig besondere Dynamik verleihen. Während Anja für Gesprächsstoff sorgt, versuchen auch andere Kandidatinnen, mit Persönlichkeit und Vergangenheit zu punkten. So auch Realitysternchen Jill Lange (25), die ihr Glück versuchte, deren Reise jedoch früh endete. Im Nachgang zeigt sie sich selbstkritisch und kämpferisch zugleich: "Das hat jetzt auch so ein bisschen meinen Ehrgeiz gepackt. Ich werde mich einfach noch mal bewerben", so Jill.

Imago Anja Kossiwakis bei der Goldenen Henne 2025 in der Leipziger Messe

Getty Images Anja Kossiwakis bei der Danny Reinke Show während der Berlin Fashion Week 2020 im Kraftwerk Mitte

ProSieben Heidi Klum mit den GNTM-Kandidatinnen, 2026