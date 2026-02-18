Sechs Finger: GNTM-Benji glaubt an seine Einzigartigkeit

Benji, Luis und Oskar sorgen derzeit bei der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel für frischen Wind aus dem hohen Norden. In der 21. Ausgabe der ProSieben-Show mit Heidi Klum stehen aktuell noch drei Kandidaten aus Hamburg im Rennen. Besonders ins Auge sticht Benji, der im normalen Leben als Koch arbeitet und mit 20 Jahren den Catwalk erobern will. Das Nachwuchsmodel träumt davon, für große Modemarken zu laufen und setzt dabei voll auf seinen außergewöhnlichen Look und seine persönliche Geschichte.

Benji verrät im Gespräch mit Joyn einen ganz besonderen Fun Fact über sich: "Ich hatte bei meiner Geburt sechs Finger." Für den Hobby-Sportler, der Kraft- und Kampfsport liebt, ist das aber längst kein Thema mehr – vielmehr sieht er sein Erscheinungsbild als Vorteil. "Vielleicht gibt es ja noch kein Model, das so aussieht wie ich", erklärt er selbstbewusst. Mit seiner Zielstrebigkeit und seinem individuellen Stil will sich der Hamburger klar von der Konkurrenz abheben und Heidi von seinem Potenzial überzeugen.

Neben ihm hofft auch Luis auf den großen Durchbruch. Der 23-Jährige hat bereits Model-Erfahrung gesammelt und stand schon für zwei Prada-Kampagnen vor der Kamera, auch wenn sein Gesicht dort kaum zu sehen war. Ein süßes Detail aus seiner Vergangenheit verrät er ebenfalls: Als Baby war er Maskottchen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Oskar, der dritte Hamburger im Bunde, fällt vor allem durch sein großes Spinnen-Tattoo auf der Brust auf – ein Motiv, das er sich ausgesucht hat, obwohl er eine Spinnenphobie hat. Wenn der Student nicht vor der Kamera steht, baut er begeistert Lego. Sein Traum ist ein Lauf über den Prada-Laufsteg, auch wenn er seine GNTM-Teilnahme nach eigenen Angaben eher locker sieht und sich ursprünglich nur aus Spaß beworben hat. Wie weit die drei Nordlichter in der Show kommen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Joyn Benji, GNTM-Kandidat 2026

Joyn Luis, GNTM-Kandidat 2026

Joyn Oskar, GNTM-Kandidat 2026

