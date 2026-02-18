Bein zertrümmert: Lindsey Vonn gibt ein Gesundheitsupdate

Ski-Legende Lindsey Vonn (41) ist nach ihrem schweren Sturz in der olympischen Abfahrt in die USA zurückgekehrt und meldet sich nun mit erschütternden Details zu ihrem Gesundheitszustand. "Mein Bein ist immer noch in Trümmern, aber ich bin endlich zu Hause", schrieb die Sportlerin auf Instagram. Lindsey verbrachte nach dem Unfall eine Woche in einer Klinik in Treviso, bevor sie am Montag mit dem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo in Venedig gebracht wurde. Auf der Plattform teilte sie ein Video mit Eindrücken von ihrem Flug zurück in die Heimat und ließ ihre Follower wissen, dass die Verletzung deutlich ernster sei als zunächst angenommen.

Seit über einer Woche habe sie nicht mehr auf ihren eigenen Beinen gestanden, berichtete Lindsey kurz nach ihrer Landung. "Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett", erklärte sie. Nun steht die vierte Operation an, auf die sich die Skifahrerin offenbar sogar freut. "Ich freue mich ernsthaft auf die nächste OP", schrieb sie und erklärte, dass dabei der sogenannte Fixateur entfernt werden soll. Dadurch werde sie sich "ein wenig mehr bewegen können". In den kommenden Tagen will die Amerikanerin weitere Details zu ihrer Verletzung veröffentlichen und erklären, was die schwere Verletzung für ihre Zukunft bedeutet.

Trotz der dramatischen Szenen forderte Lindsey ihre Fans vergangene Woche auf Social Media dazu auf, kein Mitleid zu zeigen. "Bitte seid nicht traurig", schrieb die Skirennfahrerin zu einem Video, das sie bei der Abfahrt zeigte. Sie wolle keine Traurigkeit und kein Mitleid, sondern nur positive Energie. "Empathie, Liebe und Unterstützung nehme ich mit offenem Herzen an, aber bitte keine Traurigkeit und kein Mitleid", erklärte Lindsey. Stattdessen hoffe sie, dass ihr Umgang mit dem Unfall anderen Menschen Kraft gebe: "Ich hoffe stattdessen, dass es euch Kraft gibt, weiterzukämpfen, das ist es, was ich tue und was ich auch weiterhin tun werde. Immer."

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026