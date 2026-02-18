Susan Sideropoulos und ihr Ehemann Jakob gestehen Affären

Susan Sideropoulos (45) und ihr Ehemann Jakob Shtizberg haben in einem Interview mit dem Format "Exclusiv" offen über eine dunkle Phase ihrer langen Beziehung gesprochen. Die Schauspielerin und ihr Partner, die seit 30 Jahren zusammen sind, gaben zu, dass beide während ihrer gemeinsamen Zeit Affären hatten. "Sie hatte ihre Affäre und ich hatte meine Affäre", erklärte Jakob im Gespräch. Susan erinnerte sich an die schmerzhafte Zeit und die Zerrissenheit, die sie damals empfand: "Ich meine, man stelle sich vor, man hätte sich damals getrennt, nur weil ich irgendwie kurz verrückt geworden bin", sagte sie, betonte aber auch, dass es "sehr, sehr schmerzhaft" gewesen sei.

Bereits im Januar hatte Susan in einem Interview angedeutet, dass ihre Ehe nicht auf starren Regeln beruht. Damals hinterfragte sie offen das klassische Bild der Partnerschaft und erklärte: "Ich weiß nicht, ob Monogamie ein lebenslanges Konzept ist, das wirklich aufgeht." Besonders herausfordernd sei die Zeit gewesen, als Susan bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten zum Star wurde. Jakob ist sich heute bewusst, wie privilegiert er war, sie an seiner Seite zu behalten: "Du hättest jeden Star haben können. Leonardo DiCaprio hat bei uns angeklopft."

Susan lernte Jakob mit gerade einmal 15 Jahren im Ferienlager kennen, zu einer Zeit, als ihre krebskranke Mutter im Sterben lag. "Das war wie so eine schicksalhafte Fügung, als hätte der liebe Gott ihn so zu mir geschickt", erzählte die Schauspielerin. Das Paar heiratete 2005 und hat zwei Söhne, Joel und Liam, die heute 15 und 14 Jahre alt sind. Trotz der durchlebten Krise sind beide überzeugt, dass der steinige Weg notwendig war: "Dass wir diese Krise damals irgendwie geschafft haben zu überstehen, hat uns gezeigt: 'Ey, krass, das lohnt sich ja total!'", sagte Susan. Heute pflegen die beiden bewusst Rituale wie die tägliche morgendliche Umarmung, um ihre Verbindung zu stärken.

Susan Sideropoulos und ihr Mann Jakob Shtizberg beim Dreamball 2018

Sean Gallup/Getty Images Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg 2006

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos im Dezember 2024