Gigi Birofio äußert sich zu den Liebesgerüchten mit Dijana

Luigi Birofio (26) räumt mit jüngsten Liebesgerüchten auf. Denn in den sozialen Medien zeigten sich der Realitystar und Dijana Cvijetic (32) zuletzt auffällig vertraut miteinander. Bei den Fans löste das direkt eine Menge Spekulationen aus. Viele fragten sich, was wirklich zwischen den beiden läuft. Jetzt hat Gigi in seiner Instagram-Story Klartext gesprochen. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto der beiden schrieb er: "Nein, wir sind nicht zusammen, verbringen aber gerne viel Zeit zusammen." Seine Worte untermauerte er mit einem roten Herz-Emoji. Mit dieser Aussage dürfte den Gerüchten wohl vorerst der Wind aus den Segeln genommen worden sein.

Zuvor hatten die beiden mit ihren gemeinsamen Posts für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Sie feierten gemeinsam Karneval und zeigten sich sehr innig. In einem Clip war beispielsweise zu sehen, wie sie zusammen im Auto fuhren. Dijana, die am Steuer saß, legte Gigi scherzhaft die Hand auf den Oberschenkel. Auch ihre gegenseitigen Kommentare unter diversen Social-Media-Beiträgen heizten die Spekulationen weiter an. Ihr liebevoller Umgang miteinander ließ viele Fans vermuten, dass mehr zwischen ihnen laufen könnte als nur eine Freundschaft.

Noch vor wenigen Monaten sah das Liebesleben von Gigi ganz anders aus. Nach seiner Beziehung mit Vicky, die im März publik wurde, folgte im Oktober das plötzliche Aus. Das Paar zeigte sich in den sozialen Medien verliebt, besuchte gemeinsam Partys und ließ sich sogar die Namen des jeweils anderen tätowieren. Doch trotz aller gemeinsamen Momente zog der Realitystar damals die Reißleine. "Das Thema Liebe ist für mich beendet", stellte er damals im Gespräch mit Bild klar.

Instagram / gigibirofio Dijana Cvijetic und Luigi Birofio, Februar 2026

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dijana Cvijetic, Februar 2026

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025

