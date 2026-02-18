Camila Cabello verzaubert im roten Bikini am Traumstrand

Camila Cabello (28) sorgt aktuell mit neuen Strandfotos für Aufsehen: Die Sängerin gönnt sich eine Auszeit im tropischen Paradies und zeigt dabei selbstbewusst ihre schlanke Figur im knallroten Bikini. Auf Instagram teilte Camila gleich eine ganze Reihe heißer Urlaubsschnappschüsse, auf denen sie mal lässig an einer Palme vor türkisblauem Meer lehnt, mal direkt in die Kamera strahlt. Zu der Fotoreihe schrieb die Musikerin kurz und kryptisch: "Tranquilo Bobby, tranquilo."

Die ehemalige Fifth Harmony-Sängerin, die in den letzten Monaten laut The Sun eine deutliche Verwandlung durchgemacht hat, scheint während der Reise die dringend benötigte Ruhe und Entspannung zu finden. In den Kommentaren unter dem Post sammeln sich zahlreiche positive Reaktionen, wie ein Fan schreibt: "Die schönste Frau auf dem Planeten." Auffällig ist jedoch, dass Camilas Partner Henry Junior Chalhoub nicht auf den Bildern zu sehen ist. Es bleibt offen, ob er die Fotos gemacht hat oder ob er möglicherweise gar nicht Teil der Reise war.

Camila und Henry sind bereits seit November 2024 ein Paar. Erste Gerüchte über ihre Beziehung tauchten auf, nachdem beide an einer After-Party von Elie Saab (61) in Riad, Saudi-Arabien, teilgenommen hatten. Nach Camilas Auftritt wurden die beiden laut Elle zusammen gesehen. Seither scheinen sie ihre Liebe weitgehend privat zu genießen, auch wenn Paparazzi sie zuletzt bei romantischen Momenten am Strand von Ibiza erwischt haben. Fans dürfen also gespannt sein, ob die Sängerin schon bald noch mehr Eindrücke von ihrem aktuellen Urlaub teilt.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello am Strand

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im Urlaub

ActionPress Henry Junior Chalhoub und Camila Cabello auf der Paris Fashion Week, März 2025