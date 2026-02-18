Cora Schumacher teilt verliebtes Knutschfoto mit ihrem Neuen

Cora Schumacher (49) scheint bis über beide Ohren verliebt zu sein. Das lässt zumindest der neue Schnappschuss vermuten, den die einstige Rennfahrerin jüngst auf Instagram veröffentlicht hat. Auf dem Foto geben sie und ihr Partner Steven sich einen liebevollen Kuss auf den Mund – Coras Gesicht prägt während des romantischen Moments ein deutliches Lächeln. "Er ist die Mühe wert – er ist der Richtige", kommentiert sie ihren Beitrag mit rührenden Worten.

In ihrer Instagram-Story teilt die ehemalige Dschungelcamperin ein weiteres Bild. Auf diesem posiert ihr Liebster jedoch allein. Die zwei machten einen Ausflug zu den Fort Worth Stockyards in Texas, für den er sich einen ganz besonderen Pullover ausgesucht hat. "Meine Freundin wird dich töten", steht in großen Buchstaben auf seiner Brust geschrieben. Steven schaut in Coras Richtung, hat die Augen jedoch zu und lacht. "Nun, er ist einfach verdammt heiß", fügt Cora hinzu.

Cora und Steven erleben bereits seit einigen Monaten derartig romantische Momente. Die Turteltauben gehen seit rund einem halben Jahr gemeinsam durchs Leben. "Wir tragen die schweren Lasten des Lebens jetzt gemeinsam", schwärmte Cora bei der Verkündung ihres neuen Liebesglücks gegenüber Bild. Angefangen hatte alles über eine Dating-App. Es folgten der erste Austausch von Fotos und unzählige Telefonate – die Entfernung zwischen Düsseldorf und Wichita Falls tat dem Kennenlernen keinen Abbruch, denn irgendwann folgte auch das erste Treffen in den USA.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher und ihr Partner, Februar 2026

Instagram / coraschumacher Steven, Partner von Cora Schumacher

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit ihrem neuen Partner Steven Bo Bekendam

