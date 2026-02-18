Geht da was? Pedro Pascal kuschelt mit diesem Sportler-Model

Pedro Pascal (50) verbrachte die Tage um den Valentinstag in New York mit einem gut aussehenden Mann – und die beiden wirkten dabei äußerst vertraut miteinander. Am Sonntag schlenderte der Schauspieler gemeinsam mit Rafael "Rafa" Olarra durch die kalte Metropole, wobei der Triathlet sich immer wieder bei Pedro einhakte und ihn in den Arm nahm. Die Chemie zwischen den beiden scheint zu stimmen, denn sie verbrachten mehrere gemeinsame Tage in der Stadt und zeigten sich dabei sehr innig. Pedro hat sich bislang nicht öffentlich zu seiner sexuellen Orientierung geäußert, doch die Fotos, die TMZ vorliegen, lassen vermuten, dass er die Zweisamkeit mit Rafa sichtlich genießt.

Auch am Montag ließen es sich die beiden nicht nehmen, Zeit miteinander zu verbringen. Der gemeinsame Abend endete mit einem Kinobesuch im "Regal Cinemas" am Union Square, wo sie sich die Abendvorstellung von "Wuthering Heights" ansahen. Wie das US-Portal berichtet, schienen die beiden im Kinosaal nur Augen füreinander zu haben. Kinobesucher beschreiben innige Momente: Pedro und Rafa lächelten sich an, rückten dicht zusammen und schmiegten sich aneinander. Der "The Last of Us"-Star soll Rafa dabei sogar zärtlich ans Kinn gefasst und sein Gesicht an sich herangezogen haben. Dass einige Fans Pedro erkannten, störte ihn offenbar überhaupt nicht – ganz entspannt genoss er die gemeinsame Zeit.

Rafa ist in der Promiwelt kein Unbekannter: Der Triathlet und Art-Director war von Sommer 2019 bis Anfang 2021 mit Schauspieler Luke Evans (46) liiert, die beiden machten ihre Beziehung damals im Februar 2020 auf Instagram öffentlich. Auch Pedro selbst steht seit Jahren im Rampenlicht: Spätestens mit seinen Rollen in Game of Thrones und später in The Mandalorian wurde der gebürtige Chilene zum internationalen Fanliebling. Über sein Liebesleben sprach der 50-Jährige in der Vergangenheit allerdings nur selten, private Details behielt er weitgehend für sich. Ob er und Rafa nun eine besonders innige Freundschaft pflegen oder sich mehr zwischen ihnen entwickelt, lassen beide derzeit offen.

Imago Pedro Pascal, Schauspieler

Instagram / rafaolarra Rafael "Rafa" Olarra, Triathlet

Imago Pedro Pascal, September 2025