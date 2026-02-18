Fans munkeln: Wird dieser Reality-TV-Star der neue Bachelor?

Filip Pavlovic (31) sorgt mit einem rätselhaften Instagram-Post für wilde Spekulationen unter seinen Fans. Der Realitystar teilt ein Foto von sich im Anzug, auf dem er mit leicht geöffnetem Hemd in die Kamera blickt. Dazu schreibt er mysteriös: "Manche Rollen sucht man sich nicht. Sie finden dich. Wenn es offiziell ist, versteht ihr das Bild." Diese kryptischen Zeilen ließen seine Follower nicht kalt und sorgten umgehend für Rätselraten. Die Trash-Seite Trash-TV-Passion wirft die Frage in den Raum, ob Filip möglicherweise der neue Bachelor werden könnte – und die Community springt prompt auf den Zug auf.

Unter dem Beitrag überschlagen sich die Kommentare. Die Reaktionen der Fans fallen dabei allerdings eher kritisch aus. "Sieht irgendwie schon danach aus", schreibt ein User, während ein anderer kommentiert: "Och nö, bitte kein Trash-TV-Star als Bachelor. Das macht das Ganze noch unseriöser." Weitere Follower äußern sich mit Kommentaren wie "Lieber Filip als Ariel" oder "Weiß nicht, was schlimmer ist: Filip als Bachelor oder Valeria als Bachelorette". Besonders pikant wird es bei der Bemerkung: "Wenn das so wäre, dann peinlich nach der Aktion mit Tatum." Offenbar sind viele Fans von der Vorstellung, den Realitystar als neuen Rosenkavalier zu sehen, nicht sonderlich begeistert.

Zuletzt sorgte Filip bei Love Island VIP für hitzige Diskussionen – und zwar nicht nur wegen seines Flirts mit Joena Steilen. Die beiden Realitystars verbrachten damals eine Nacht in der berühmten Private-Suite, wo es offenbar ordentlich gefunkt hatte. Während Filip begeistert sagte: "Sie hat mich schon verführt", spielte die Influencerin das Geschehen zunächst herunter. Am Ende musste sie jedoch zugeben, dass mehr gelaufen war, als sie zugeben wollte. Besonders interessant: Kurz davor war es bereits mit Tatum Koch in der Private-Suite ziemlich zur Sache gegangen. Kein Wunder also, dass Fans beim Bachelor-Gerücht spitze Bemerkungen fallen lassen.

Anzeige Anzeige

RTL Der Bachelor, 2021

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Filip Pavlovic, Mai 2025

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Filip Pavlovic und Joena Steilen, "Love Island VIP" 2025.