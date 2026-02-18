Gesicht seiner Tochter: Giuliano Hediger droht mit Anwalt

Giuliano Lorenzo Hediger platzt offenbar der Kragen. Der Realitystar hat über seine Instagram-Story eine unmissverständliche Warnung ausgesprochen: Das Gesicht seiner Tochter soll auf keiner Plattform mehr zu sehen sein. "Ich sage es EIN LETZTES MAL. Ab jetzt gibt es KEINE Diskussionen mehr, nur noch rechtliche Schritte. Ich will das Gesicht meiner Tochter auf KEINER Plattform mehr sehen. Wer das ignoriert, bekommt Post vom Anwalt. Punkt", schreibt der Musiker in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Wen er damit konkret meint, lässt Giuliano dabei offen.

Zuletzt hatte seine Ex-Partnerin Ariel (22) das Gesicht der gemeinsamen Tochter während einer Instagram-Story gezeigt. Ob sich seine Warnung direkt an die Realitydarstellerin richtet, bleibt unklar. Giuliano macht in seinem Posting deutlich, dass er nicht mehr bereit ist, über das Thema zu diskutieren. Stattdessen wolle er künftig ausschließlich rechtliche Schritte einleiten, sollte jemand weiterhin Bilder oder Videos mit dem Gesicht seiner Tochter veröffentlichen.

Ariel und Giuliano verbindet ihre gemeinsame Tochter, auch wenn die Beziehung der beiden in der Vergangenheit bereits zu Ende gegangen ist. Die Ex-Dschungelcamperin wurde kürzlich als neue Bachelorette der Schweiz bestätigt und erklärte damals, dass sie ihre Tochter mit zum Dreh nehmen werde. Alles sei auf vernünftige Art und Weise mit Giuliano geklärt worden, versicherte sie. Nun scheint es jedoch Unstimmigkeiten darüber zu geben, wie öffentlich das Kind in den sozialen Medien präsentiert werden darf.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano, TV-Bekanntheit

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026