Chris Pratt verletzt: So dramatisch war Unfall bei "Mercy"

Chris Pratt (46) hat sich bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Sci-Fi-Thriller "Mercy" übel seinen Knöchel verstaucht – und das, obwohl er den Großteil des Films buchstäblich an einen Stuhl gefesselt verbringt. Die Verletzung passierte bereits am vierten Drehtag in einem Bar-Set in Los Angeles, als Chris gemeinsam mit seinem Stuntteam eine Szene drehte, in der sein betrunkener Filmcharakter Chris Raven festgenommen wird. In dem Moment, in dem die Cops ihn in eine Sitzecke krachen lassen, wollte der Schauspieler die Rangelei besonders heftig aussehen lassen – mit fatalen Folgen.

Gegenüber Entertainment Weekly schildert Chris, wie es zu dem Unfall kam: Er habe in der Szene aus einer Art Instinkt heraus seine Beine extra weit nach oben gerissen, um den Crash wilder wirken zu lassen. "Ich wusste, wenn ich meine Füße hochkicke, sieht der Aufprall heftiger aus", erzählt er. Dabei traf er allerdings nicht – wie beim Dreh häufig üblich – eine harmlose Requisite, sondern ein echtes Neonschild über der Sitzbank. "Ich wollte versuchen, das Schild zu zerbrechen, so wie damals bei 'Parks and Rec', nach dem Motto: Zerbrich so viel, wie du kannst. Das ist immer besser", witzelt Chris. Doch das Schild war fest mit einem Metallpfosten an der Wand verankert. Der Pfosten bohrte sich direkt in das Weichteilgewebe an seinem Knöchel und ließ diesen sofort anschwellen.

Auf Instagram zeigte der Guardians of the Galaxy-Star schon kurz nach dem Zwischenfall ein Foto des geschwollenen Fußes und schrieb dazu: "Ich habe so ein tolles Stuntteam – und manchmal versuche ich, da mitzuhalten und meine eigenen Stunts zu machen. Heute hat Papas Knöchel Bekanntschaft mit einem Metallpfosten gemacht." Immerhin hatte der Unfall für den Rest des Drehs einen Vorteil: In "Mercy" sitzt seine Figur die meiste Zeit gefesselt vor einem KI-Richter, gespielt von Rebecca Ferguson (39), und hat 90 Minuten, um ihre Unschuld am Mord an seiner Frau zu beweisen – viel laufen musste Chris mit dem kaputten Knöchel also nicht mehr.

Getty Images Chris Pratt bei der New-York-Premiere von "Mercy" im AMC Lincoln Square Theater

Instagram / prattprattpratt Chris Pratts Verletzung

Getty Images Chris Pratt bei der Premiere von Prime Videos "The Terminal List: Dark Wolf" in New York am 4. August 2025