Erster Geburtstag: Katherine Schwarzenegger feiert Sohn Ford

Katherine Schwarzenegger (36) hat ihren Followern auf Instagram einen zuckersüßen Einblick in die Geburtstagsfeier ihres jüngsten Sohnes Ford gewährt. Die Ehefrau von Hollywood-Star Chris Pratt (46) teilte eine Reihe von Fotos, die den besonderen Tag ihres Sprösslings dokumentieren und dabei die liebevolle Familienatmosphäre einfangen. Besonders ins Auge sticht die durchdachte Geburtstagsausstattung: Ein maßgeschneiderter blauer Mustang als Spielzeugauto und eine imposante zweistöckige Geburtstagstorte zeigen, dass bei den Pratts kein Detail dem Zufall überlassen wird. "Einige Wintergeburtstage, die bärig viel Spaß gemacht haben!" schreibt die Autorin zu ihrem Beitrag und spielt dabei offensichtlich auf das Bären-Thema der Feier an. Die Fotos zeigen Ford, wie er voller Staunen vor bunten Ballons steht – ein Moment purer Kinderfreude, der das Herz jeder Mutter höherschlagen lässt.

Auch Katherines Mama Maria Shriver (70) sowie ihr Bruder Patrick Schwarzenegger (32) tauchen auf Fotos auf. Zwischen Luftballons, Kuchen und liebevollen Details wird deutlich, wie sehr Familienfeste bei den Schwarzeneggers zelebriert werden. Katherine weiß genau, wie wichtig es ist, trotz Prominenz eine bodenständige Familienstruktur aufzubauen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris hat sie eine beeindruckende Patchwork-Familie geschaffen. Neben Ford teilen sich die beiden noch zwei weitere gemeinsame Kinder: die dreijährige Eloise Christina und die fünfjährige Lyla Maria. Katherine übernimmt dabei auch die Rolle der Stiefmutter für Chris' 13-jährigen Sohn Jack aus der Ehe mit Anna Faris (49). Die Autorin nutzt jede Gelegenheit, um diese kostbaren Momente mit ihren Kindern zu dokumentieren und zu genießen. Bereits im Oktober hatte sie in einem anderen Instagram-Post geschrieben: "Babies, Bücher und Ponys", was ihre Prioritäten klar zum Ausdruck bringt. Damals teilte sie Fotos, auf denen sie lachend mit ihrem Baby im Seifenblasenregen zu sehen war.

In Sachen Kindererziehung verfolgt Katherine einen durchaus traditionellen Ansatz, der stark von den Erziehungsmethoden ihres berühmten Vaters geprägt ist. Im Podcast "Cat and Nat Unfiltered" gestand sie, dass sie bei der Umsetzung von Haushaltsaufgaben für ihre Kinder ziemlich strikt vorgeht. "Mein Vater hatte keine Geduld und keine Ausreden dafür, wenn man seine Aufgaben nicht erledigte", so Katherine, die gleich eine Episode aus ihrer Schulzeit hinzufügte. Sie sei von einer Party abgeholt worden, weil sie ihre Kleidung nicht aus dem Trockner geholt und weggeräumt hatte. Was sie früher als übertrieben empfand, setzt sie nun bei ihren eigenen Kindern um: "Und ich dachte immer: 'Das ist schrecklich. Wie kannst du uns das antun? Niemand hat solche Aufgaben.' Jetzt denke ich: Wir machen genau dasselbe."

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Sohnemann Ford

Collage: Instagram / katherineschwarzenegger, Instagram / katherineschwarzenegger Collage: Katherine Schwarzenegger teilt Bilder vom Geburtstag ihres Sohnes

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt mit Sohn Ford im Arm