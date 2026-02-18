David Ramsey enthüllt seinen geheimen Kampf gegen Hodenkrebs

David Ramsey (54) macht eine sehr persönliche Geschichte öffentlich: Der "Arrow"-Star spricht erstmals über seinen heimlichen Kampf gegen Hodenkrebs. In der aktuellen Folge des Podcasts "Inside of You" erzählt der Schauspieler im Gespräch mit Moderator Michael Rosenbaum (53), dass er vor Jahren die Diagnose erhielt, operiert werden musste und anschließend eine Chemotherapie durchlief. Ein Hoden wurde entfernt. Warum er das so lange für sich behielt? "Nicht, dass ich nicht wollen würde – es entspricht einfach nicht wirklich meiner Persönlichkeit", erklärt David. Jetzt habe er sich aber dazu entschieden, seine Geschichte zu teilen: "In den letzten Jahren ist die Zahl der Fälle von Hodenkrebs gestiegen, generell gibt es mehr Krebsfälle, und ich sollte darüber mehr sprechen."

Wie alles begann, beschreibt David detailliert: Beim Kickboxen fiel ihm auf, dass ein Hoden deutlich kleiner wirkte als der andere. Mit 28 ging er zum Arzt. Nach einer Ultraschalluntersuchung rieten ihm mehrere Ärzte zunächst zu "Beobachten und Abwarten" – ein Vorgehen, das fast ein Jahrzehnt andauerte, weil man eine sogenannte Mikrolithiasis entdeckte. Rund achteinhalb Jahre später schwoll der Hoden dann "aus heiterem Himmel" auf die Größe seiner Faust an, schmerzte aber nie. Die Ärzte entfernten ihn, danach startete David die Chemotherapie. Den körperlichen Belastungen zum Trotz habe ihn jedoch vor allem eines getroffen: "Schwerer war es, die Kinder dort zu sehen, wie sie das durchmachen."

Auch was die Zeit mit der Erkrankung bei ihm verändert hat, beschreibt der TV-Star sehr persönlich. Der Anblick der Mitpatienten habe seine Perspektive verschoben; seitdem sehe er seine Arbeit mit besonderer Dankbarkeit. "Es war schon immer so. Du gehst zurück zur Schauspielerei und denkst vielleicht: 'Oh, du hast eine Gastrolle, jetzt ist meine Zeit.' Aber das ist nicht meine Sichtweise. Meine Sichtweise ist: 'Das ist verdammt nochmal großartig, Bro'", betont David. Durch die Krankheit ist der 54-Jährige deutlich dankbarer für sein Leben, seine Familie und seine Karriere geworden. Mit seiner Offenheit möchte er andere Männer ermutigen, auf ihren Körper zu achten und frühzeitig zum Arzt zu gehen.

Getty Images David Ramsey, Schauspieler

Getty Images David Ramsey, Juli 2016

Getty Images David Ramsey, September 2013

