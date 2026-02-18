Valentinstag: Bill Kaulitz bricht den Kontakt mit Männern ab

Bill Kaulitz (36) hat den Valentinstag in diesem Jahr alles andere als romantisch verbracht. Während sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) den Tag der Liebe faul und romantisch mit seiner Ehefrau Heidi Klum (52) im Bett genossen hat, musste der Sänger offenbar alleine zu Hause sitzen. Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" jammert Bill nun über seinen enttäuschenden Valentinstag. "Meiner war Schei*e", klagt er. Statt eines großen Herzens aus Rosen, wie es Tom seiner Heidi geschenkt hat, bekam Bill lediglich einen "ganz hässlichen" und kleinen Blumenstrauß. Normalerweise wird der Musiker an diesem besonderen Tag von seinen Verehrern mit fünf bis sechs Sträußen überhäuft, doch dieses Jahr blieb die erwartete Aufmerksamkeit aus.

"Ich habe wirklich in diesem Jahr von keinem Blumen bekommen", erklärt der Tokio Hotel-Frontmann traurig. Tom zeigt sich schockiert und fragt nach: "Es hat sich keiner deiner Verehrer daran gehalten, dir Blumen zu schicken?" Für die beiden Brüder ist das ein klarer Grund für einen Kontaktabbruch mit einigen von Bills Verehrern. "Das tut mir leid. Dann hätte ich dir was geschickt", versucht Tom, seinen Bruder zu trösten. Doch damit nicht genug: Auch auf einer Valentinstag-Party ging Bill leer aus. "Da hat mich keiner geküsst", beschwert er sich weiter im Podcast.

Vor wenigen Wochen hatte Bill im Podcast erklärt, dass es ihm schwerfällt, sich wirklich zu verlieben. "Ich verliebe mich nicht einfach", sagte der Musiker damals. Seit dem Ende seiner letzten Beziehung habe er keine echten Gefühle für jemanden entwickelt. Tom konnte sich allerdings ein spöttisches Grinsen nicht verkneifen und meinte: "Du bist doch ständig verliebt." Für den Sänger ist das aber ein großer Unterschied. "Flirten heißt doch nicht, dass ich direkt verliebt bin", stellte Bill klar. Besonders ins Schwärmen kam der Frontmann, als es um Travis Kelce (36) und einen Cowboy aus Colorado ging. "Travis Kelce ist mein Traummann", gestand Bill mit leuchtenden Augen. Doch Tom stichelte weiter: "Eigentlich verliebst du dich nur in Menschen, die du gar nicht kennst."

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz teilt freizügigen Neujahrsgruß

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Januar 2026