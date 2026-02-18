Ist "Berlin - Tag & Nacht"-Star Frank Winter ein Romantiker?

Vergangenen Samstag stand wieder einmal der alljährliche Valentinstag an. Für manche Paare ist der Tag etwas ganz Besonderes, für andere wiederum nicht. Ein Großteil ist der Meinung, es sollte nicht nur an diesem Tag große Liebe bewiesen werden – so auch Berlin - Tag & Nacht-Star Frank Winter (55). Der Darsteller würde sich selbst nicht "unbedingt als superromantisch bezeichnen", beweist seiner Partnerin aber auch gern abseits des Valentinstags große Gefühle. "Ich finde, es ist schon toll, seiner Partnerin eine Freude zu machen, aber ich finde es manchmal schwierig, das auf einen Termin festzulegen. Das setzt einen manchmal unter Druck", erklärt Frank gegenüber Promiflash.

Nichtsdestotrotz haben Frank und seine Frau auch schon des Öfteren Valentinstag gefeiert. Dass "Bügeleisen oder Staubsauger da nicht passen, das haben inzwischen auch wir Männer mitgekriegt", weiß er. Stattdessen überraschte der 55-Jährige in den vergangenen Jahren mit Blumen oder Luftballons: "Eben Sachen, von denen Männer ausgehen, dass sie romantisch sind." Dann teilt Frank mit Promiflash noch ein "kleines Geheimnis". "Wenn wir bei BTN 'Valentinstag' drehen, habe ich schon manchmal ein bisschen was von der Valentins-Deko, die nicht mehr gebraucht wurde, mitgenommen und habe dann zu Hause damit dekoriert und es als meine persönliche Deko-Idee ausgegeben", verrät er, in der Hoffnung, dass seine Frau das nicht liest.

Ob die Frau des Piet-Berger-Darstellers ebenso kreativ ist? Sie lasse sich ihrem Mann zufolge immer "ganz gute Ideen" einfallen, wenn sie Frank beschenkt. "Sie findet immer etwas, das persönlich ist und das man gerade braucht oder das einem gerade wichtig ist. Eben ein Geschenk, das zeigt, dass sie sich Gedanken gemacht hat und nicht einfach irgendwas gekauft hat", erklärt Frank und zeigt sich dankbar.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Frank Winter, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / frank.winter.official Frank Winter, Darsteller

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Frank Winter, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller