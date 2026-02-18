Klon-Verschwörungstheorie um Selena Gomez geht viral

Eine bizarre Verschwörungstheorie über Selena Gomez (33) sorgt derzeit auf TikTok für Aufregung. Nutzer der Plattform behaupten, die echte Selena sei 2017 nach gesundheitlichen Komplikationen verstorben und heimlich durch einen Klon ersetzt worden. Als angebliche Beweise führen sie Veränderungen in ihrem Aussehen, ihrer Stimme und ihrem Auftreten nach ihrer Nierentransplantation an. Die Theorie geht davon aus, dass die Sängerin nach ihrer öffentlich bekannten Lupus-Diagnose und der lebensrettenden Operation gestorben sei und ihr Team eine Doppelgängerin eingesetzt habe, um ihre Marke und ihre Millionen Fans zu schützen. Was Mediziner auf die Nebenwirkungen von Immunsuppressiva, Steroiden und den natürlichen Alterungsprozess zurückführen, interpretieren Verschwörungstheoretiker als Beweis für eine vollkommen andere Person.

Besonders emotional wird die Theorie, wenn es um Justin Bieber (31) geht. Nutzer behaupten, Justin sei in das vermeintliche Geheimnis eingeweiht worden und sein Engel-Tattoo am linken Handgelenk aus dem Jahr 2013 sei in Wahrheit ein Mahnmal für die verstorbene Selena. Das Tattoo, das damals als Nachbildung eines Fotos von Selena aus der Zeitschrift Elle von 2012 galt, wird nun nicht mehr als romantische Geste interpretiert, sondern als dauerhaftes Tribut an seine Ex-Freundin. Zusätzlich Auftrieb erhielt die Theorie durch eine E-Mail von Jeffrey Epstein (†66), die die Zeile "Er hat sich für Selena Gomez entschieden" enthält. Die Mail wurde jedoch nie authentifiziert und es gibt keine Gerichtsdokumente oder Ermittlungsergebnisse, die Selena mit Epstein in Verbindung bringen.

Selena hat in der Vergangenheit offen über ihren Kampf mit Lupus und psychischen Gesundheitsproblemen gesprochen. Die Nierentransplantation im Jahr 2017, bei der ihre Freundin Francia Raisa (37) als Spenderin fungierte, war ein lebensrettender Eingriff, über den die Schauspielerin später ausführlich berichtete. In den sozialen Medien fallen die Reaktionen auf die Klon-Theorie gemischt aus. Während einige User zugeben, dass sie die Vorstellung beunruhigt, halten andere die Behauptungen für haltlos und schädlich. Kritiker argumentieren, dass die angeblichen Veränderungen mit Gesundheitsbehandlungen und dem Älterwerden vollkommen vereinbar sind und dass die Theorie unrealistische Erwartungen an Frauen in der Öffentlichkeit widerspiegelt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Selena Gomez 2026 und im Jahr 2016

Getty Images Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles 2025

Valerie Macon / Getty Images Selena Gomez bei den InStyle Awards 2017