Keke Palmer als Snoop Dogg: Halloween-Show mit Sohn Leo

Keke Palmer (32) hat pünktlich zur Gruselnacht auf Instagram ihre Halloween-Kostüme enthüllt – und zwar im Doppelpack mit Sohn Leodis. Am Mittwoch, 29. Oktober, zeigte die Schauspielerin mehrere Posts, in denen das Duo als Snoop Dogg (54) und Bow Wow posiert, angelehnt an den Video-Look aus Bow Wows Hit "Bow Wow (That's My Name)" mit Snoop. Keke schlüpfte in die Rolle von Snoop, Leodis gab den Mini-Bow-Wow an ihrer Seite. Die Bilder und ein Clip kamen direkt von Keke – aufgenommen zu Hause und eindeutig mit großer Spielfreude, Rhythmus und einer Prise 2000er-Nostalgie.

Zu sehen ist Keke im weißen T-Shirt mit Zip-Hoodie, weiten Hosen, weißen Sneakern und Silberkette. Leodis trägt ein weißes Stirnband, eine dunkle Jeansjacke, ein weißes Shirt und Sonnenbrille, die er vor der Kamera lässig zurechtrückt. In der Bildunterschrift schrieb Keke auf Instagram: "Mein Sohn, mein kleiner Road Dog, wirklich! Happy Halloween", und legte mit einem Video nach, in dem beide zum Track mitrappen. Dazu kommentierte sie: "Wuff, die Hunde sind zum Spielen da! Happy Halloween", ebenfalls auf Instagram. Keke hatte ihren Sohn im Februar 2023 mit Ex-Freund Darius Jackson bekommen.

Persönlich wurde Keke auch in einem weiteren Post, in dem sie Müttern Mut zusprach: "Eure Opfer werden gesehen. Gott ist bei euch. Eure Gebete werden beantwortet, betet weiter", schrieb sie auf Instagram und fügte hinzu, dass schlechte Tage dazugehören dürfen: "Es ist okay, dass sie sehen, dass wir menschlich sind und Gefühle zeigen." Eine süße Anekdote zum Namen ihres Sohnes erzählte Keke im Podcast "House Guest" von Scott Evans: Darius habe den Namen erdacht, eine Mischung aus beider Vornamen. "Er wollte unsere beiden Namen, was so verrückt ist", sagte Keke und lachte: "Ich war schwanger, alles ging. Es ist niedlich … und es klingt wie ein alter Name." Leodis, den die Schauspielerin liebevoll "Leo" nennt, ist seither fester Co-Star in ihren Posts – besonders, wenn Musik im Spiel ist.

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Sohn Leo, Halloween 2025

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Sohn posieren als Snoop Dogg für Halloween, Oktober 2025

Getty Images Keke Palmer im Februar 2025