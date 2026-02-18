Festnahme wegen Kneipenschlägerei: Shia LaBeouf wieder frei

Shia LaBeouf (39) hat eine Nacht im Gefängnis von New Orleans verbracht und wurde am Dienstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 39-jährige Schauspieler wirkte dabei bedrückt, als er alleine das Gebäude verließ. Daily Mail zufolge wurde er am frühen Montagmorgen kurz nach Mitternacht verhaftet, nachdem er zwei Männer bei einer Kneipenschlägerei in einer Bar in der Royal Street im French Quarter attackiert haben soll. Ein Sprecher der Polizei von New Orleans bestätigte, dass gegen Shia nun zwei Anklagen wegen einfacher Körperverletzung vorliegen. Auf Fotos, die dem Portal vorliegen, trägt er dasselbe weiße T-Shirt, dieselbe Jogginghose und schwarze Sneaker wie am Tag zuvor. Nachdem er ein Papierarmband abriss und sich weigerte, sich zu Fragen zu äußern, begann er zu joggen und verschwand.

Laut dem Polizeibericht versuchte ein Mitarbeiter der Bar, Shia aus dem Lokal zu werfen, woraufhin der Schauspieler das Opfer mehrmals mit geschlossener Faust geschlagen haben soll. Er verließ die Bar daraufhin, kehrte aber zurück und verhielt sich dem Bericht zufolge "noch aggressiver". Mehrere Personen versuchten, ihn festzuhalten, ließen ihn aber schließlich wieder los, in der Hoffnung, dass er gehen würde. Stattdessen soll er erneut auf dasselbe Opfer eingeschlagen und dann eine weitere Person auf die Nase getroffen haben. Mindestens zwei Männer hielten ihn anschließend fest, bis die Polizei eintraf. Nach seiner Festnahme wurde Shia zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, bevor er ins Gefängnis gebracht wurde. Nach seiner Entlassung marschierte er etwa zwei Meilen zur Mardi-Gras-Parade, wo er sich unter die Feiernden mischte, mit Fans sprach und später ein Bier genoss.

Besonders auffällig war, dass Shia bei seinem Auftritt keinen Ehering trug. Auch seine Ehefrau Mia Goth (32) wurde Anfang Februar in Pasadena ohne ihren Ring gesehen, was Spekulationen über eine mögliche Trennung des Paares anheizte. PageSix zufolge sollen sich die beiden bereits vor einem Jahr still und heimlich getrennt haben. Shia und Mia haben eine gemeinsame Tochter namens Isabel, die 2022 geboren wurde. In der Vergangenheit hatte der Schauspieler mehrfach betont, wie wichtig Mia für ihn sei. In einem Podcast sagte er einmal: "Sie hat mir mein verdammtes Leben gerettet. Sie gab mir Hoffnung, als ich nur noch auf den letzten Tropfen lief." Vertreter von Shia und Mia äußerten sich bislang nicht zu den Trennungsgerüchten.

Getty Images Shia LaBeouf im Oktober 2019

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Getty Images Mia Goth und Shia LeBeouf