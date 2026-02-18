Shia LaBeouf wagt Neuanfang mit Hauskauf in New Orleans

Shia LaBeouf (39) hat im Dezember ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen. Nur Monate nach der angeblichen Trennung von Mia Goth (32) im vergangenen Jahr verließ der Schauspieler Los Angeles und zog nach New Orleans, wo er sich für etwas mehr als eine Million Dollar ein Haus kaufte. Wie TMZ berichtet, handelt es sich bei der neuen Bleibe um ein Uptown Cottage mit drei Schlafzimmern und dreieinhalb Bädern, das nur etwa 20 Minuten vom French Quarter entfernt liegt. Gegenüber Einheimischen soll Shia erklärt haben, dass er sich "neu ausrichten und neu fokussieren" wolle. Anfang Januar packte er seine gesamten Habseligkeiten aus dem gemeinsamen Zuhause mit Mia und verließ die Westküste endgültig.

Ein wichtiger Grund für den Umzug war offenbar die Nähe zu seiner Familie. Shias Vater Jeffrey lebt in der Gegend, und die beiden haben eine sehr enge Beziehung. Laut TMZ besuchen Vater und Sohn regelmäßig zusammen lokale Bars. Einheimische beschreiben den Schauspieler als freundlich und zugänglich – weit entfernt von einem typischen Hollywood-Star. Er sei ruhig und zurückhaltend und lade Bekannte oft zu Drinks ein. In der Stadt ist er mittlerweile ein vertrauter Anblick, wenn er in seinem schwarz-grauen Ram-Truck durch die Straßen fährt. Shia soll den Leuten erzählt haben, dass er nüchtern lebt und daran arbeitet, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Der Neuanfang des 39-Jährigen geriet jedoch kürzlich ins Stocken. Shia wurde am Montagabend im French Quarter festgenommen, nachdem er angeblich einem Bar-Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen hatte. Der Vorfall löste eine Schlägerei aus, bevor die Polizei eintraf. Dem Schauspieler werden zwei Fälle von einfacher Körperverletzung vorgeworfen. Die Festnahme wirft neue Fragen über seine Nüchternheit auf, nachdem er 2017 von einem Gericht zu einer Entzugskur verpflichtet worden war. Über sein Privatleben sprach er immer wieder offen, betonte in Interviews seine enge Bindung zu seiner Familie und suchte in den vergangenen Jahren vermehrt Abstand vom klassischen Hollywood-Leben, um sich auf sich selbst und sein direktes Umfeld zu konzentrieren.

Getty Images Shia LaBeouf bei der Europa-Filmpremiere zu "Honey Boy" Ende 2019

Getty Images Shia LaBeouf bei einer Filmpremiere in Kalifornien Anfang 2020

Getty Images Mia Goth, Schauspielerin