Dylan O'Brien zeigt Freundin Rachael bei Spirit Awards

Dylan O'Brien (34) und seine langjährige Freundin Rachael Lange (28) zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit, doch bei den Independent Spirit Awards 2026 machten sie nun eine Ausnahme. Am vergangenen Sonntag, den 15. Februar, erschien das Paar zusammen im Hollywood Palladium in Los Angeles, wo Dylan für seine Hauptrolle im Film "Twinless" als Bester Hauptdarsteller nominiert war. Das Model begleitete den 34-jährigen Schauspieler bei der prestigeträchtigen Veranstaltung und stand ihm bei diesem wichtigen Karrieremoment zur Seite. Auf den Fotos vom Event wirkt das Paar sichtlich gut gelaunt und entspannt, wie Just Jared berichtet.

Bei der Verleihung war Dylan nicht nur wegen seiner eigenen Nominierung vor Ort. Auch sein Co-Star und Drehbuchautor James Sweeney war bei den Spirit Awards dabei, da er gleich in zwei Kategorien nominiert war – für den Besten Film und das Beste Drehbuch. Die Independent Spirit Awards ehren jährlich herausragende Leistungen im Independent-Filmbereich und gelten als wichtige Auszeichnung der Branche.

Dylan und Rachael sind bereits seit mehreren Jahren ein Paar, halten ihre Beziehung aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Erste Gerüchte über ihre Beziehung kamen im Januar 2023 auf, als die beiden Händchen haltend bei der Paris Fashion Week gesichtet wurden. Im Mai 2025 wurden sie erneut zusammen bei einem Spaziergang durch New York City fotografiert. Rachael arbeitet nicht nur als Model, sondern ist auch als Kräuterkundlerin tätig und teilt regelmäßig Rezepte auf ihrem Instagram-Account.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan O'Brien bei den Independent Spirit Awards 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachael Lange und Dylan O'Brien bei den Film Independent Spirit Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan O'Brien, Januar 2025