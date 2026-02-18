Disney-Rückkehr: Miley Cyrus feiert 20 Jahre Hannah Montana

Miley Cyrus (33) kehrt zu ihren Wurzeln zurück und feiert das 20-jährige Jubiläum ihrer Kultserie Hannah Montana mit einem exklusiven Special bei Disney Plus. Die Sängerin wird sich für die Jubiläumssendung vor Live-Publikum von Alex Cooper (31), der Moderatorin des Podcasts "Call Her Daddy", interviewen lassen. Das besondere Interview wird am 24. März auf dem Streamingdienst verfügbar sein und einen intimen Einblick in die Entstehung einer der ikonischsten Figuren der Popkultur geben. Miley wird über die Momente, die Musik und die Erinnerungen sprechen, die eine ganze Ära geprägt haben.

Statt eines zunächst spekulierten Konzerts oder einer Konzerttour entschied sich Miley für ein umfassendes Interview-Format. Die Zuschauer können sich auf nie zuvor gesehenes Archivmaterial freuen. Außerdem werden einige der unvergesslichsten Sets aus "Hannah Montana" wieder zum Leben erweckt – darunter das Wohnzimmer der Familie Stewart und der legendäre Hannah-Montana-Kleiderschrank. Laut Disney Plus werden auch einige vertraute musikalische Noten ihren Weg zurück ins Rampenlicht finden, was auf mögliche musikalische Elemente hindeutet.

"Hannah Montana wird immer ein Teil von dem sein, wer ich bin. Was als TV-Show begann, wurde zu einer geteilten Erfahrung, die mein Leben und das Leben so vieler Fans geprägt hat, und ich werde für diese Verbindung immer dankbar sein", erklärte Miley in einem Statement, wie Just Jared berichtet. Sie sei sehr stolz darauf, dass die Serie nach all den Jahren immer noch so viel für die Menschen bedeute. Dieser "Hannahversary" sei ihre Art, die Fans zu feiern und ihnen zu danken, die 20 Jahre lang zu ihr gehalten haben. Die Rolle der Hannah Montana hatte Miley 2024 bei der Verleihung des Disney Legend Awards gewürdigt und betont, dass die Figur sie in vielerlei Hinsicht zu der Person gemacht habe, die sie heute ist.

Miley Cyrus als Hannah Montana

Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" 2025

Getty Images Miley Cyrus als Hannah Montana im August 2006 in Kalifornien