Matt Zukowski zensiert sein Tammy-Hembrow-Liebestattoo

Matt Zukowski hat ein Foto von sich gepostet, auf dem er seinen trainierten Oberkörper in einem Pool präsentiert – doch ein Detail sorgt für Aufsehen. Auf seiner Hüfte ist der Name seiner Ex-Frau Tammy Hembrow (31) tätowiert, den er direkt über seiner Badehose trägt. Anstatt das Tattoo durch Kleidung zu verdecken oder das Bild für Instagram entsprechend zuzuschneiden, entschied sich der 31-Jährige für eine andere Methode: Er zensierte Tammys Namen mit einem schwarzen Balken direkt auf dem Foto. Das Liebestattoo hatte sich der ehemalige Love Island-Star damals stechen lassen, um es der Influencerin gleichzutun – sie ließ sich seinen Namen im Leistenbereich verewigen.

Während Matt sein Tattoo also noch immer trägt und offenbar nicht loswerden möchte, hat Tammy, die erst kürzlich ihre neue Liebe offiziell machte, längst reinen Tisch gemacht. Die 31-Jährige teilte einen Beitrag in den sozialen Medien, in dem sie zeigte, wie sie mehrere Tätowierungen per Laser entfernen ließ. "Ich habe den Namen meines Ex unten auf meiner Hüfte – und den brauche ich nicht mehr", erklärte sie, während sie Betäubungscreme auf die intime Stelle auftrug. Neben Matts Namen ließ sie auch ihr Hochzeitsdatum und ein großes Blumenmotiv auf ihrem Rücken entfernen, das sie schon seit Jahren loswerden wollte. Zu einem Clip der Laserbehandlung schrieb sie schlicht: "Endlich."

Matt und Tammy hatten sich im Dezember 2023 nach nur drei Monaten Beziehung verlobt und im November 2024 geheiratet. Bereits im Juni 2025 gaben sie ihre Trennung bekannt. Matt verriet später während seiner Teilnahme an "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!", dass die Ehe zwar offiziell sieben Monate hielt, sie sich aber tatsächlich schon nach drei Monaten getrennt hatten. Für den Realitystar ist es nicht das erste Mal, dass er den Namen einer Ex-Partnerin auf seinem Körper trägt: 2022 hatte er sich den Namen seiner damaligen Freundin Genevieve auf sein Gesäß tätowieren lassen, das Tattoo aber 2023 nach der Trennung entfernen lassen – nur einen Monat vor der Hochzeit mit Tammy.

Anzeige Anzeige

Instagram / mattzukowski Tammy Hembrow und Matt Zukowski, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mattzukowski Realitystar Matt Zukowski, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, November 2023