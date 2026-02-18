Zirkusschule bis Hollywood: Margot Robbies wilder Aufstieg

Margot Robbie (35), bekannt aus Filmen wie "The Wolf of Wall Street" und Barbie, legte einen erstaunlichen Werdegang hin, wie Mirror veranschaulicht. Ihre Karriere begann in Australien, wo sie als Teenager in Melbourne bei Subway arbeitete und nebenbei Schauspieljobs suchte. Schon als Kind zeigte die heute 35-jährige Schauspielerin, die in Queensland auf einer Farm mit Hunden, Pferden und Hühnern aufwuchs, eine besondere Energie. So trainierte sie mit acht Jahren an einer Trapezstange in der Zirkusschule und erlangte sogar ein entsprechendes Zertifikat. Diese frühen Disziplinen haben ihr offenbar geholfen, sich später in Blockbustern wie Suicide Squad durchzusetzen.

Mit ihrem neuen Filmprojekt, einer modernen Adaption von "Wuthering Heights", knüpft die Schauspielerin nahtlos an ihren anhaltenden Erfolg an. Ihr Lebenslauf steckt voller unerwarteter Wendungen, die sie zu der vielseitigen Künstlerin machten, die sie heute ist. In Interviews hat sie bereits verraten, dass sie eine große Begeisterung für ungewöhnliche Hobbys hegte. So versuchte sie sich als Amateur-Tätowiererin am Set von "Suicide Squad" oder als Mitglied einer Eishockey-Liga in den USA. Auch ihre Beharrlichkeit, sich über handgeschriebene Briefe bei Casting-Direktoren vorzustellen, trug dazu bei, dass sie heute ein fester Bestandteil der Hollywood-Elite ist.

Trotz internationalem Erfolg hat sich Margot viele lieb gewonnene Eigenheiten bewahrt. Besonders eng ist ihre Bindung an ihr Stofftier Bunny, das sie seit ihrer Kindheit begleitet und bis heute einen festen Platz in ihrem Bett hat. In einem Gespräch erzählte sie lachend, ihr Ehemann finde den leicht mitgenommenen Hasen "ziemlich eklig", trenne die beiden aber trotzdem nicht. Den Kontakt zu ihrer Familie pflegt sie beständig und erzählt immer wieder von der besonderen Bindung zu ihrer australischen Heimat.

Getty Images Margot Robbie, August 2025

Getty Images Jacob Elordi und Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" im Odeon Luxe Leicester Square in London, Februar 2026

ActionPress / Collection Christophel Schauspielerin Margot Robbie als Harley Quinn in "Suicide Squad"