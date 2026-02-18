Jelly Roll und Bunnie Xo planen Zwillinge per Leihmutter

Jelly Roll (41) und seine Ehefrau Bunnie Xo träumen von Nachwuchs – und haben bereits konkrete Pläne in die Wege geleitet. In ihrem neuen Enthüllungsbuch "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic", das ab sofort erhältlich ist, verrät Bunnie, dass das Paar in naher Zukunft Zwillinge bekommen möchte. Die Babys sollen über eine Leihmutter zur Welt kommen, die die beiden bereits gefunden haben. "Die süßeste Frau überhaupt", beschreibt Bunnie die Leihmutter, die bereit ist, ihre Kinder auszutragen. Zeitgleich bereitet sich Bunnie laut dem Magazin TMZ selbst auf IVF-Stimulationsbehandlungen vor, um ihre Eizellen entnehmen zu lassen.

Die Entscheidung für diesen Weg kam nicht über Nacht. Bunnie erklärt in ihrem Buch, dass das Paar das vergangene Jahrzehnt damit verbracht habe, zu heilen – sowohl finanziell als auch emotional – und nun endlich an einem Punkt angekommen sei, an dem es sich richtig anfühle, gemeinsam eine Familie zu gründen. "Mit der Hilfe der selbstlosesten Frau, die bereit ist, Zwillinge für uns auszutragen, werden wir in der Lage sein, unseren Baby-Traum wahr werden zu lassen", schreibt sie. Bunnie gibt außerdem zu, bewusst gewartet zu haben, weil sie Kinder nur mit jemandem bekommen wollte, von dem sie wusste, dass er ein unglaublicher Vater sein würde.

Die Reise des Paares begann bereits 2019, als Bunnie erfuhr, dass ihre Eileiter blockiert sind. Das bedeutete, dass eine Operation notwendig gewesen wäre und selbst dann nicht garantiert werden konnte, dass sie ein Baby selbst austragen kann. Diese medizinischen Herausforderungen führten das Paar letztendlich zur Entscheidung für eine Leihmutterschaft. Jelly, der sich wegen seiner Gesichts-Tattoos unfair behandelt fühlt, ist bereits stolzer Vater von zwei Kindern: der 17-jährigen Bailee und dem neunjährigen Noah aus früheren Beziehungen.

Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

Getty Images Jelly Roll, Sänger und Rapper

Imago Jelly Roll und sein Sohn Noah bei der Weltpremiere von "GOAT" in Los Angeles