Zweiter Antrag: Paris Hilton und Carter Reum erneuern Jawort

Paris Hilton (45) und Carter Reum haben am Valentinstag ihre Liebe auf ganz besondere Weise gefeiert. Auf den Turks- und Caicosinseln, nur wenige Tage vor Paris' Geburtstag, ging Carter erneut vor seiner Ehefrau auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen – dieses Mal jedoch in Begleitung ihrer beiden Kinder Phoenix und London. Der Realitystar teilte auf ihren Social-Media-Kanälen emotionale Bilder des romantischen Moments. "Fünf Jahre später... und er bringt mein Herz immer noch zum Rasen. Am Valentinstag, im türkisfarbenen Wasser von Turks und Caicos – nur wenige Tage vor meinem Geburtstag – hat mein Valentine für immer mir erneut einen Antrag gemacht, und ich habe wieder JA gesagt", schreibt sie auf Instagram.

Der spektakuläre Antrag fand bei Sonnenuntergang am weißen Sandstrand statt und war nicht weniger romantisch als beim ersten Mal. Große Buchstaben im Sand formten die Frage "Willst du mich noch einmal heiraten?", während weiße Blütenblätter, Blumensträuße und Kerzen für eine märchenhafte Atmosphäre sorgten. Nach Paris' erneutem Ja explodierten Feuerwerkskörper am Himmel. Für die Zeremonie trug die 45-Jährige ein weißes Kleid aus fließendem Chiffon mit dramatischem Ausschnitt und hohem Beinschlitz, dazu kombinierte sie eine weiße Leder-Schirmmütze. "Dieses Mal waren wir nicht nur Ehemann und Ehefrau. Wir waren Mama und Papa. Phoenix und London sahen die Liebe, die sie erschaffen hat", erklärte Paris.

Paris und Carter gaben sich am 11. November 2021 das Jawort auf dem Anwesen von Paris' verstorbenem Großvater Barron in Bel-Air. Zur glamourösen Hochzeitsfeier zählten zahlreiche prominente Gäste, darunter Kim Kardashian (45), die als Brautjungfer fungierte, sowie Sängerin Demi Lovato (33), die mit ihrer Performance von "I Will Always Love You" für einen emotionalen Höhepunkt sorgte. Auch Paula Abdul (63) trat während der Feier auf und sang gemeinsam mit Paris und deren Mutter Kathy Hilton (66) einige ihrer größten Hits. In einem Interview schwärmte Paris damals von ihrem Ehemann: "Er hebt mich hoch und unterstützt mich auf eine Weise, wie es kein Mann jemals getan hat – und er versucht nicht, mich zu verändern."

Getty Images Paris Hilton und Phoenix Barron bei der Weltpremiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, Februar 2025

Instagram / parishilton Paris Hilton, Carter Reum und Tochter London im November 2024

