Selena Gomez und Benny Blanco genießen Familienbrunch

Sonntagmorgen in Los Angeles: Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) gönnen sich einen gemütlichen Familienbrunch im Diner Max and Helen’s. Die Sängerin und ihr Ehemann wurden beim Eintreffen und Verlassen des Lokals zusammen mit mehreren Angehörigen gesichtet – mit dabei auch Bennys Mutter Sandra Levin, wie neue Fotos aus L.A. zeigen. Für ihren Ausflug setzten beide auf lässige Looks und hielten sich nicht lange mit Aufsehen auf. Während die Runde im beliebten Diner zusammenkam, wirkte das Paar entspannt und ganz auf die gemeinsame Zeit fokussiert. Der Abstecher bot den Fans einen seltenen, ungefilterten Einblick in einen ganz normalen Morgen der beiden Stars in der kalifornischen Metropole, wie Just Jared berichtet.

Ins Auge fiel besonders Selenas unkomplizierter Style: eine lange schwarze Strickjacke, darunter ein weißes Shirt, dazu eine weite schwarze Hose und eine Sonnenbrille. Als Hingucker kombinierte die Schauspielerin eine Handtasche von Valentino. Benny komplettierte den Casual-Auftritt mit Hoodie, beiger Hose und karierten Slippern. Der lockere Dresscode passte zum Anlass – ein privater Brunch im Familienkreis.

Privat wie beruflich ist Selena vielfältig unterwegs: Als Sängerin und Schauspielerin steht sie derzeit vor allem für die Erfolgsserie Only Murders in the Building vor der Kamera, in der sie an der Seite von Martin Short zu sehen ist. Benny ist als Produzent bekannt und konzentriert sich neben der Musik auch auf unternehmerische Projekte. Abseits von roten Teppichen zeigen die beiden in Momenten wie diesem Brunch, wie wichtig ihnen Zeit mit nahestehenden Menschen ist.

Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den 83. Golden Globes im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

IMAGO / Cinema Publishers Collection Selena Gomez und Benny Blanco, 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Oscars-Verleihung 2025