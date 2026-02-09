Ross Antony wünscht sich strenge Partnerin bei "Let's Dance"

Ross Antony (51) fiebert seiner Teilnahme an der neuen Staffel von Let's Dance entgegen und hat bereits klare Vorstellungen davon, was er von seiner Tanzpartnerin erwartet. Im Gespräch mit RTL verriet der Sänger jetzt, dass er jemanden braucht, der ihn konsequent am Ball hält. "Ich bin immer jemand, der gerne aufgibt", gestand er lachend und fügte hinzu: "Ich brauche jemanden, der mich auf jeden Fall motiviert." Besonders wichtig seien für ihn Wiederholungen bis zur Perfektion. Wer ihn auf dem Tanzparkett begleiten wird, bleibt jedoch bis zum Auftakt am 27. Februar eine Überraschung.

Mit seiner Begeisterung und positiven Art dürfte Ross ohne Zweifel zu einem Hingucker der diesjährigen Staffel werden. Auch dieses Mal verspricht das Erfolgsformat, wieder einen hochkarätigen Cast auf die Bühne zu bringen. Neben Ross Antony, der bereits jetzt mit seinem Humor überzeugt, stehen unter anderem Model Betty Taube (31) und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) auf der Kandidatenliste. Zudem werden bekannte Gesichter wie die Influencerinnen Vanessa Borck (29) und Bianca Heinicke (33) sowie Moderatorin Sonya Kraus (52) auf der Tanzfläche zu sehen sein. Fans können sich also wie jedes Jahr auf großartige Performances und beste Unterhaltung freuen.

Der Musiker, der als Mitglied der Popband Bro'Sis bekannt wurde, ist schon lange ein großer Fan von "Let's Dance" und verfolgte frühere Staffeln stets als begeisterter Zuschauer. Für ihn ist das Abenteuer auf dem Parkett nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch ein persönlicher Meilenstein und eine Gelegenheit, seine Komfortzone zu verlassen. "Ich habe eine große Begeisterung fürs Tanzen. Aber das Problem ist meine Technik, da muss ich noch was dazulernen", erklärte er kürzlich gegenüber RTL. "Ich freue mich auf die Musik, auf das Training, auf die 'Let's Dance'-Family und auf diesen besonderen Mix aus Glamour und harter Arbeit."

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Ross Antony, Sänger

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures "Let's Dance"-Logo

Anzeige Anzeige

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Ross Antony, Juli 2025

Anzeige