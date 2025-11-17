Große Ehre: Renée Zellweger enthüllt "Bridget Jones"-Statue

Die Bridget Jones-Filme sind bis heute Kult und erfreuen sich einer großen Fangemeinde. Der Erfolg der Rom-Com-Reihe erhält jetzt eine besondere Ehre: Am Leicester Square in London wurde eine Bronze-Skulptur in Form der Protagonistin aufgestellt. Wie Daily Mail berichtet, trägt diese den Namen "Bridget Jones Scenes In The Square". Für die Enthüllung der Statue kam sogar die Hauptdarstellerin Renée Zellweger (56) höchstpersönlich. Die Schauspielerin glänzte in einem geknöpften schwarzen Kleid mit weißen Pumps und Sonnenbrille. Flankiert wurde sie auf dem roten Teppich unter anderem von ihren Co-Stars aus dem neuen Film "Bridget Jones – Verrückt nach ihm", Leo Woodall (29) und Chiwetel Ejiofor (48), sowie der Autorin der Romanvorlage Helen Fielding (67).

Die Skulptur steht nicht zufällig am Leicester Square: Sie stellt eine der ikonischsten Szenen der "Bridget Jones"-Filme dar. Sie ist an das Filmplakat angelehnt, auf dem Bridget ihre berühmte Miederhose trägt und ihr Tagebuch in der Hand hält. Im ersten Film trägt sie diesen Look kurz vor ihrem ersten Date mit einem ihrer Love Interests Daniel Cleaver (Hugh Grant, 65) – die Figur trägt allerdings einen Rock. Autorin Helen ist bis heute von dem Erfolg von "Bridget Jones" überwältigt, wie sie am Rande der Enthüllung zur BBC sagte: "[Es ist] wunderbar, dass Bridget, die so unscheinbar in einer anonymen Kolumne in einer Zeitung begann, drei Jahrzehnte überdauert hat und nun als Statue auf dem Leicester Square steht."

"Bridget Jones – Verrückt nach ihm" ist der insgesamt vierte Teil der Filmreihe und erschien knapp 24 Jahre nach dem ersten Teil "Schokolade zum Frühstück". Die Begeisterung der Fans für die Filme hat aber nicht nachgelassen. Nachdem "Verrückt nach ihm" Anfang des Jahres im Kino lief, ist er mittlerweile auf Netflix abrufbar – und stürmte dort direkt die Top Ten. Anfang Oktober wurde der Streifen der Auswahl hinzugefügt und setzte sich direkt auf Platz zwei der Streaming-Charts. Der Teil beschäftigt sich mit einem ganz neuen Lebensabschnitt von Bridget: Nach dem Tod von Mark Darcy (Colin Firth, 65) ist sie alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Völlig unerwartet zeigen gleich zwei Männer romantisches Interesse an ihr und stellen Bridgets Leben ordentlich auf den Kopf.

Getty Images Renée Zellweger mit der "Bridget Jones"-Autorin Helen Fielding bei der Enthüllung der "Bridget Jones"-Statue in London

Getty Images Die "Bridget Jones Scenes In The Square"-Statue am Leicester Square in London, November 2025

Getty Images Chiwetel Ejiofor, Renée Zellweger und Leo Woodall bei der "Bridget Jones"-Vorführung in New York