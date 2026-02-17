Entführungsfall: Sheriff entlastet Nancy Guthries Familie

Im Entführungsfall um Savannah Guthries (54) Mutter Nancy gibt es eine wichtige Klarstellung der Ermittler: Sheriff Chris Nanos teilte unmissverständlich mit, dass die Familie der TV-Moderatorin nicht unter Verdacht steht. Gegenüber dem Magazin People erklärte er, seine Beamten hätten Handys, Computer, Autos und Häuser der Angehörigen umfassend geprüft und nichts Verdächtiges gefunden. Auch in einem Statement gegenüber Entertainment Weekly betonte das Pima County Sheriff’s Department, dass Savannah, ihre Geschwister und ihre Ehepartner vollständig von jedem Verdacht entlastet wurden. In der Mitteilung heißt es: "Um das klarzustellen … die Familie Guthrie – einschließlich aller Geschwister und Ehepartner – wurde als mögliche Verdächtige in diesem Fall ausgeschlossen. Die Familie war in jeder Hinsicht kooperativ und zuvorkommend und ist Opfer in diesem Fall. Etwas anderes zu behaupten, ist nicht nur falsch, sondern grausam." Die Klarstellung erfolgte in dieser Deutlichkeit, da in den vergangenen Tagen immer wieder Spekulationen um die Rolle der Angehörigen laut geworden waren.

Nanos äußerte sich insbesondere zu den Spekulationen über Annie Guthries Ehemann Tommaso Cioni, der Nancy in der Nacht ihres Verschwindens zu Hause abgesetzt hatte und somit die letzte Person war, die sie lebend gesehen hatte. "Ich verstehe, dass es Leute gibt, die sagen: 'Er war der Letzte, der sie lebend gesehen hat'", sagte Nanos gegenüber Daily Mail. "Aber, meine Güte, man beschuldigt jemanden, der völlig unschuldig sein könnte. Und noch wichtiger: Er gehört zur Familie", führte er seine Gedanken weiter aus. Gegenüber NBC News erklärte der Sheriff, er habe es als seine Pflicht empfunden, ein so klares Statement abzugeben: "Manchmal vergessen wir, dass wir Menschen sind und auch verletzt werden, und dass Freundlichkeit etwas bedeutet. Es ist die Aufgabe jedes Polizisten, für unsere Opfer einzutreten. Ich werde nicht schweigen, wenn Unschuldige angegriffen werden. Ist das nicht das, wofür ein Polizistenabzeichen steht?"

Nancy Guthrie war zuletzt am Abend des 31. Januar gesehen worden. Bereits am 1. Februar wurde sie als vermisst gemeldet, und eine großangelegte Suche begann. Einen Tag später bestätigte der Sheriff, dass ihr Verschwinden als Verbrechen untersucht werde, und enthüllte, dass Spuren von Nancys Blut auf ihrer Veranda entdeckt worden waren. Eine Woche später teilte FBI-Direktor Kash Patel Fotos und Videos eines maskierten Mannes vor Nancys Haustür aus der Nacht ihres Verschwindens. Die Ermittler fanden DNA-Spuren auf Handschuhen, die etwa drei Kilometer von Nancys Haus entfernt gefunden wurden. Die Beweise wurden an ein Labor in Florida und an das Combined DNA Index System geschickt, doch bisher gab es keine Übereinstimmungen. Eine Person wurde kurzzeitig festgehalten, aber wieder freigelassen. Während die Suche nach Nancy weitergeht, richten sich die Blicke nicht nur auf Untersuchungsergebnisse, sondern auch auf das enge Miteinander der Angehörigen, die sich auf das konzentrieren, was jetzt zählt: füreinander da zu sein und den Kontakt mit den Ermittlern zu halten.

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter

