Ehe-Aus mit 36: Savannah Guthrie fühlte sich als Versagerin

Savannah Guthrie (54) lässt jetzt tief in ihre Vergangenheit blicken: Die beliebte Today-Moderatorin spricht offen über ihre gescheiterte erste Ehe mit Mark Orchard, mit dem sie nur wenige Jahre verheiratet war. Kennengelernt hatten sich Savannah und der BBC‑Reporter 2005 bei der Berichterstattung über den aufsehenerregenden Missbrauchsprozess gegen Michael Jackson (†50). Damals arbeitete sie selbst noch als Korrespondentin für CourtTV. Noch im selben Jahr gaben sich die beiden im Dezember das Jawort, doch 2009 folgte die Scheidung. Gegenüber dem Magazin Us Weekly erzählte Savannah im Jahr 2025, dass sie die Trennung mit 36 Jahren als einschneidenden Bruch erlebte und sich fühlte, als würde ihr die Zeit davonlaufen.

Im Gespräch beschreibt Savannah, wie sehr sie der Neuanfang aus der Bahn geworfen hat. "Als ich 36 war, habe ich mich scheiden lassen. Ich war nicht lange verheiratet. Das war eine riesige Enttäuschung", erklärt die TV-Journalistin rückblickend. Sie sei damals überzeugt gewesen, ihre Chance auf Familie verspielt zu haben: "Ich war mir ziemlich sicher, dass ich meine Gelegenheit verloren und mein Leben mehr oder weniger ruiniert hatte." Erst Jahre später wurde ihr Wunsch doch noch wahr: Mit ihrem heutigen Ehemann Michael Feldman bekam sie mit 42 Tochter Vale, zwei Jahre danach kam Sohn Charley zur Welt. Wie schmerzhaft der Weg dorthin war, schildert sie auch im Podcast "Reclaiming with Monica Lewinsky", in dem sie ihre Scheidung laut OK Magazine als "schrecklich" und "traurig" bezeichnet und betont, dass es lange gedauert habe, sich davon zu erholen.

Noch persönlicher wurde Savannah vor Kurzem bei Hoda Kotb in deren YouTube-Reihe "Joy Rides". Dort spricht sie über die emotional schwerste Phase ihres Lebens, als ihre erste Ehe zerbrach und sie parallel bei NBC einen neuen Job antrat. "Ich war in meinen 30ern. Ich fühlte mich alt, aber jetzt sehe ich, dass ich eigentlich noch ziemlich jung war, und ich war traurig darüber." Die Moderatorin beschreibt, wie sie in dieser Zeit an sich zweifelte: "Es brachte mich dazu, wirklich tief zu graben, und ich fühlte mich wie eine Versagerin." Während beruflich ihr Traumstart bei NBC anstand, musste Savannah privat ihr Bild von Liebe, Ehe und Familie völlig neu sortieren.

Getty Images Savannah Guthrie bei der "Today"-Show in New York City in 2025

Getty Images Savannah Guthrie, 2025

Getty Images Michael Feldman und Savannah Guthrie mit ihren Kindern

