Betreutes Wohnen: Bruce Willis blüht in neuem Zuhause auf

Emma Heming (47) hat offenbart, wie ihr Alltag mit Bruce Willis (70) seit seinem Umzug in ein betreutes Zuhause in Los Angeles aussieht. Die Autorin und frühere Modelschönheit erzählte im Podcast "Conversations With Cam", dass sie ihren Mann "die ganze Zeit" sehe, weil sein Haus ganz in der Nähe liege. Gemeinsam mit den Töchtern Mabel und Evelyn verbringt sie dort regelmäßig Zeit: Oft gibt es Frühstück zu zweit, und mehrmals pro Woche sitzt die Familie abends zusammen am Tisch. Bruce, der mit frontotemporaler Demenz lebt, bekommt in seinem neuen Haus rund um die Uhr Unterstützung – ein Umfeld, in dem er nach Emmas Worten sichtbar aufblüht.

Die 47-Jährige schilderte, dass der Schritt in das separate, voll ausgestattete Zuhause eine der schwersten Entscheidungen in dieser Gesundheitsphase gewesen sei. "Pflegende stehen vor wirklich harten Entscheidungen", sagte Emma im Gespräch mit dem Podcast und betonte, dass Sicherheit und Wohl der ganzen Familie im Vordergrund standen. Das Arrangement habe vieles erleichtert: Freundinnen und Freunde sowie Angehörige könnten Bruce nun leichter besuchen, ohne dass sie im eigenen Zuhause der Familie Rücksicht auf Emmas Anspannung oder die Erwartungen von Gästen nehmen müssten. Ihr Mann fühle sich in der neuen Umgebung wohler, weil sein Tagesablauf professionell begleitet wird – von medizinischer Versorgung bis hin zu Struktur im Alltag. Laut Emma sei Bruce in diesem Rahmen "am Gedeihen", und auch die Kinder profitierten davon, da ihr Alltag wieder planbarer sei.

In einem Gespräch mit der Sunday Times beschrieb Emma, dass sie durch diese Veränderung auch wieder stärker Ehefrau sein könne. Das neue Gleichgewicht gibt der Familie offenbar jene Momente zurück, in denen Nähe nicht von Sorge überlagert ist: gemeinsame Mahlzeiten, kleine Rituale, Besuche ohne Hektik. In ihrem Umfeld gilt Emma als Ruhepol, der den Kontakt zu Freundinnen, Freunden und der Patchwork-Familie von Bruce pflegt. Dass Mabel und Evelyn ihre Routinen mit Schule, Hobbys und Freundeskreis beibehalten können, ist für die Mutter ein zentrales Anliegen. Schon zuvor hatte sie durchblicken lassen, wie sehr sie auf ein stabiles Zuhause für die Kinder achtet und gleichzeitig einen Ort schafft, an dem Bruce sich sicher fühlt und die Menschen, die ihm wichtig sind, unbeschwert an seiner Seite sein können.

Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis, 2023

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und Emma Heming

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Frau Emma Heming im März 2025