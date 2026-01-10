Selten: Demi Moore plaudert über ihre Ehe mit Bruce Willis

Demi Moore (63) hat ungewöhnlich offen über ihre frühere Ehe mit Bruce Willis (70) gesprochen und seltene Einblicke in ihr damaliges Leben gegeben. In einem Interview mit Daily Mail blickte die Schauspielerin auf die Jahre an der Seite des Actionstars zurück, beschrieb das Miteinander als intensiv, liebevoll – und stellenweise ausgesprochen kompliziert. Die reflektierten Worte der Hollywood-Ikone fielen Jahre nach der Trennung, doch der Ton blieb warm. Auch über eine gemeinsame Vorliebe plauderte sie: "Persönlich muss ich sagen, dass Bruce Neil Diamond geliebt hat."

Während des Gesprächs erinnerte sich Demi an die Zeit ihrer Anfänge mit Bruce zurück: "Als wir gerade zusammen waren, hat er eines Tages Neil Diamond laut aufgedreht. Ich fragte: 'Was machst du da?'" Daraufhin habe der Hollywoodstar entgegnet: "'Es ist Neil-Diamond-Tag!' Und er spielte den ganzen Tag lang Neil. Das machte er jahrelang so weiter. Er war ein großer Neil-Fan. Und ich bin es auch!" Demi und Bruce waren von 1987 bis 2000 verheiratet und haben drei gemeinsame Töchter: Rumer (37), Scout (34) und Tallulah Willis (31).

Heute ist Bruce mit Emma Heming (47) verheiratet. Wie schwer die Demenzerkrankung des Schauspielers für seine Frau ist, schilderte sie vor kurzem anlässlich der Weihnachtszeit. Sie sprach darüber, wie nun sie die Aufgaben übernehme, die Bruce früher mit so viel Freude erledigt habe – vom Lichterkettenentwirren bis zum Dekorieren des Hauses. "Er liebte diese Jahreszeit", schrieb Emma. Doch inzwischen spüre sie bei den Vorbereitungen oft Traurigkeit, weil kleine Auslöser Erinnerungen wachrufen, die schmerzhaft zeigen, wie viel sich geändert hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore im März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis, 2015