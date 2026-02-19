Amanda Holden zeigt stolz Bikini-Figur zum 55. Geburtstag

Amanda Holden (55) feiert ihren 55. Geburtstag – und beweist ihren Fans, dass Alter nur eine Zahl ist. Ihren Ehrentag verbringt die "Britain's Got Talent"-Jurorin in Dubai. Gefeiert wurde in einem Luxushotel und am Pool zeigt Amanda sich stolz im knappen Bikini. Der setzt ihre Top-Figur bestens in Szene und sorgt für jede Menge Herzen und Flammen-Emojis in den Instagram-Kommentaren. "Ich habe gerade ein paar Tage mit Freunden und Familie meinen Geburtstag im wunderschönen Banyan Tree Hotel gefeiert", erzählt die Britin ihrer Community zusätzlich zu einem Video, das sie in der luxuriösen Hotelanlage zeigt.

Ihr Fitnessgeheimnis gab Amanda schon vor einiger Zeit im Netz preis. Neben intensivem Kundalini-Yoga meistert sie auch ein sogenanntes Wikinger-Trainingsprogramm, wobei sich auf Ausdauer und mentale Stärke fokussiert wird. Sport und Fitness gehören zwar zum Alltag der Schauspielerin, in einem Interview mit TV Times betonte sie aber, dass sie sich nicht fit halte, weil sie das Gefühl habe, es tun zu müssen. "Ich bin keine Sklavin irgendwelcher Schönheits- oder Fitnessprogramme, weil ich Essen einfach so sehr liebe. Aber ich habe mit mir selbst vereinbart, dass ich im Sommer für meinen Rosé-Wein und im Winter für meinen Rotwein laufen muss", erklärte Amanda. Sie gehöre zu der Generation Frauen, die ihre Vorzüge so lange zur Schau stellen, wie es möglich ist.

Auf Trab gehalten wird Amanda aber auch von ihren beiden Kindern. Die Töchter Alexa und Hollie stammen aus ihrer Ehe mit Plattenproduzent Chris Hughes. Ihre Ältere Lexi tritt mittlerweile sogar in Mamas Fußstapfen, allerdings nicht als Sängerin und Schauspielerin. Im Oktober vergangenen Jahres unterschrieb die 20-Jährige ihren ersten Modelvertrag bei der renommierten Agentur Storm – bei dieser standen bereits Stars wie Kate Moss (52) und Cara Delevingne (33) unter Vertrag. Der Startschuss für eine erfolgreiche Modelkarriere. Gegenüber Radio Times stellte Amanda aber klar, dass ihre Tochter sich selbst erarbeitet hat: "Ja, sie ist mit mir verwandt, aber das hat nichts mit mir zu tun."

Getty Images Amanda Holden, Oktober 2024

Getty Images Amanda Holden, Schauspielerin

Getty Images Lexi und Amanda Holden bei den Fashion Awards in London, 2023