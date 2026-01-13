Körperverletzung: Kläger fordert Mia Goths Aussage unter Eid

Schauspielerin Mia Goth (32) steht im Fokus eines brisanten Rechtsstreits: Komparse James Hunter (10) verlangt, dass sie unter Eid aussagt – und hat dafür bei Gericht einen entsprechenden Antrag gestellt. Laut Unterlagen, die am Dienstag, 6. Januar, eingereicht wurden, soll die 32-Jährige am Set des Horrorfilms "MaXXXine" in Kalifornien einen Tritt gegen Hunters Kopf verpasst haben. Der Nebenkläger, der als Statist in einer Szene am Boden lag, fordert nun verbindliche Termine für Mias Befragung. Die Gegenseite, darunter auch Regisseur Ti West und das Studio A24, weist alle Vorwürfe zurück.

James schildert gegenüber Us Weekly eine "kontroverse" erste Befragung im September 2024, die nach mehreren Stunden von der Verteidigung unterbrochen worden sei. In seinem Antrag kritisiert er, dass es monatelang keinen Ersatztermin gegeben habe, und fordert, dass Mias Aussage zuerst stattfindet: Ihre Darstellung sei "hochrelevant", jede weitere Verzögerung schade seiner Position. Zudem beantragt er, eine eventuelle zweite Befragung nur noch per Videoschalte durchzuführen. Der Stress der ersten Runde habe bei ihm "Migräne, Panikattacken und starke Angstzustände" ausgelöst. In der Klage beschreibt er die Drehsituation: Er sei blutverschmiert als "toter" Kirchenbesucher am Boden gelegen, habe Insektenstiche ertragen und mehrfach gewarnt, dass Mia bei den Sprints nahe an seinen Kopf gerate. Danach soll die Darstellerin ihn "absichtlich" mit dem Stiefel getroffen und ihn später sogar im Sanitärbereich "ausgelacht" und "provoziert" haben. Gefordert werden über 500.000 Dollar Schadenersatz wegen angeblicher Körperverletzung und unrechtmäßiger Kündigung. Mia widerspricht sämtlichen Vorwürfen, argumentiert, der Statist habe den Set-Bedingungen zugestimmt, mögliche Verletzungen seien selbst- oder drittverschuldet, und verlangt die Abweisung der Klage sowie die Erstattung ihrer Anwaltskosten.

Mia Goth hat sich mit kompromisslosen Rollen im Horrorfach einen Namen gemacht, unter anderem mit "X" und "Pearl". "MaXXXine" setzte diese Reihe fort und spielte bei einem Budget unter zehn Millionen Dollar mehr als 22 Millionen ein. Danach drehte die Schauspielerin "Frankenstein" und wurde dafür gefeiert; als Nächstes ist sie in Christopher Nolans (55) "The Odyssey" angekündigt. Privat hält sich die Britin mit Einblicken meist zurück, abseits von roten Teppichen und Festivalpremieren sind Momentaufnahmen selten. Am Set gilt die Darstellerin als konzentriert und körperlich engagiert, was Fans als Markenzeichen ihrer intensiven Performances schätzen. Bereits vor zwei Jahren machte der Vorwurf eines Tritts am Set die Runde – seitdem stehen sich beide Seiten juristisch gegenüber, ohne dass es bislang eine gerichtliche Entscheidung zur Sache gab.

Getty Images Mia Goth, Model

Getty Images Mia Goth, Schauspielerin

Getty Images Mia Goth auf der "High Life"-Premiere in San Sebastian