160.000-Euro-Ring: Meghan überrascht mit riesigem Diamanten

Herzogin Meghan (44) hat bei einem öffentlichen Auftritt mit einem beeindruckenden neuen Schmuckstück für Aufsehen gesorgt. Als sie gemeinsam mit Prinz Harry (41) vergangenen Sonntag beim 75. NBA All-Star Game erschien, blieb der Ring an ihrer rechten Hand nicht unbemerkt. Der Klunker fällt besonders ins Auge, denn der birnenförmige Diamant ist noch größer als der Stein ihres Verlobungsrings. Die 44-Jährige ist für ihre Liebe zu außergewöhnlichem Schmuck bekannt und hat ihre Ringsammlung im Laufe der Jahre immer wieder erweitert. Juwelierin Monique Daniels Daw vom Londoner Juwelierhaus Queensmith analysierte das neue Schmuckstück für das Hello Magazin und schätzte den Diamanten auf etwa fünf Karat.

Die Expertin erklärte, dass der Stein auf der wärmeren Seite des Farbspektrums liege, was ihn im unteren Bereich der Farbskala platziere. "Es ist auf einem schlanken Solitärband gefasst, das Gelbgold zu sein scheint und die warmen Töne des Diamanten ergänzt", erläuterte die Fachfrau. Sie schätzte den Wert des natürlichen Diamanten auf etwa 160.000 Euro. Ein im Labor gezüchteter Stein würde deutlich weniger kosten, nämlich nur rund 9.000 Euro, allerdings spricht laut der Expertin die Farbe des Steins eher für einen natürlichen Diamanten.

Meghans Ringsammlung ist seit ihrer Verlobung mit Harry im Jahr 2017 immer wieder Thema in der Öffentlichkeit. Ihr Verlobungsring, den Harry selbst entworfen hatte, besteht aus einem drei Karat schweren Diamanten aus Botswana und zwei kleineren Steinen aus der Schmucksammlung von Prinzessin Diana (†36). Über ein Jahr nach der Verlobung ließ Meghan das ursprüngliche Gelbgoldband durch ein diamantbesetztes Band ersetzen. Laut Juwelenexperte Maxwell Stone von Steven Stone wird der Verlobungsring auf etwa 140.000 Euro geschätzt. Die gesamte Ringsammlung der Schauspielerin soll einen Gesamtwert von rund 240.000 Euro haben.

Imago Herzogin Meghan, 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

Ben Stansall / Leon Neal / Getty Images Der royale Hochzeitskuss von Diana und Charles, Kate und William sowie Meghan und Harry