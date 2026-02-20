Paris Hilton feiert 45. Geburtstag mit einem Nacktshooting

Paris Hilton (45) hat ihren Geburtstag auf besonders gewagte Weise gefeiert. Der Realitystar ließ sich für ein Fotoshooting von Fotograf Brian Ziff ablichten – und trug dabei kaum mehr als eine strategisch platzierte Federboa, transparente Overknee-Strümpfe und jede Menge Schmuck. "In meinem Geburtstagsanzug", schrieb sie zu der Bilderreihe auf Instagram, die sie fast nackt zwischen Satinvorhängen, Kissen und Federn zeigt. Auch einer ihrer Hunde, Prince Tokyo Gizmo Hilton, war bei dem glamourösen Shooting mit von der Partie. Zu ihrem gewagten Look kombinierte Paris durchsichtige, funkelnde Opernhandschuhe und ballettinspirierte High Heels in zartem Rosa von Steve Madden (67) für umgerechnet rund 110 Euro, die mit Satinbändern an ihren Knöcheln geschnürt waren.

Die Kommentare unter dem Posting waren voll des Lobes. "Ikonische Mama!", schrieb Tallulah Willis (32), während Brooks Nader (29) begeistert mit einem "OMG" reagierte. Ein weiterer Nutzer teilte mit: "Alles Gute zum Geburtstag, Miss Hilton Monroe." Neben Herzen, Kronen und Feuer-Emojis füllten auch viele von Paris selbst geprägte Phrasen wie "That's hot" die Kommentarspalte. Die Geburtstagsfotos komplettierte sie mit zwei kristallbesetzten Swarovski-Chokern und glitzernden Ohrsteckern.

Paris zeigte sich erst vor wenigen Wochen bei der Premiere ihrer Dokumentation "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles auf dem roten Teppich. Die Mutter von zwei Kindern verriet bereits im vergangenen Herbst gegenüber dem Magazin People, dass sie neun Stunden pro Woche mit Gesichtsbehandlungen verbringt. "Ich pflege meine Haut wie eine olympische Athletin", erklärte sie damals. Seit 2021 ist Paris verheiratet und scheint ihr Leben in vollen Zügen zu genießen.

Imago Paris Hilton bei den WWD Style Awards 2026 in Santa Monica

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihre Tochter London

Imago Paris Hilton bei den WWD Style Awards 2026 im Regent Santa Monica Beach