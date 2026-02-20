Mel B. feiert 27. Geburtstag ihrer Tochter mit süßer Hommage

Mel B. (50) ließ es sich nicht nehmen, ihrer ältesten Tochter Phoenix zum 27. Geburtstag öffentlich und mit voller Inbrunst zu gratulieren. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin gleich zwei emotionale Schnappschüsse: einen nostalgischen Rückblick, auf dem sie eine winzige Phoenix als Baby im Arm hält, sowie ein weiteres Foto der beiden von Phoenix' Hochzeit in Marokko. Mel B. strahlte auf beiden Bildern eine Wärme aus, die man nur schwer in Worte fassen kann – die Liebe einer Mutter, die keine Grenzen kennt. "OMG, mein Baby Girl ist heute 27! Happy Birthday Phoenix. Ich liebe dich so sehr. Bleib, wie du bist, du bist die witzigste, schönste junge Frau und ich bin so stolz auf dich! Unsere Liebe ist bedingungslos, Baby Girl", schrieb das Spice Girl zu dem Post.

Kaum hatte Mel B. ihren emotionalen Geburtstagsbeitrag veröffentlicht, strömten Prominente aus allen Richtungen in die Kommentarspalte. Allen voran meldete sich Mels langjährige Bandkollegin Emma Bunton (50) zu Wort, die Phoenix mit warmen Worten und Herzchen überhäufte. Auch TV-Moderatorin Lisa Snowdon (54) ließ es sich nicht nehmen, ihre Zuneigung mit einem Feuerwerk aus Herzchen-Emojis auszudrücken, und Talkshow-Ikone Gaby Roslin reihte sich nahtlos in den Chor der Gratulantinnen ein. Phoenix selbst, die als Tochter von Mel B. und deren Ex-Mann Jimmy Gulzar zur Welt kam, dürfte über so viel Star-Power unter ihrem Geburtstagspost nicht schlecht gestaunt haben. Mel und Jimmy trennten sich bereits im Januar 2000, ihre Scheidung wurde im Juni desselben Jahres offiziell – eine turbulente Geschichte, die aber offensichtlich einer tiefen Mutter-Tochter-Bindung keinen Abbruch getan hat. Mel ist mittlerweile wieder verheiratet und hat insgesamt drei Kinder. Erst kürzlich fehlte sie bei einem Treffen der anderen Spice-Girls-Mitglieder, da sie sich auf ihrer Hochzeitsreise mit Ehemann Rory McPhee in Mauritius befand.

Eigentlich hätten Mel B., Emma, Melanie C. (52), Victoria Beckham (51) und Geri Halliwell (53)-Horner das 30-jährige Bandjubiläum mit einem spektakulären Netflix-Projekt krönen sollen. Doch wie Insider berichten, ist das aufwendig entwickelte Drama inzwischen auf Eis gelegt, weil insbesondere Geri zögert, das Projekt zu unterschreiben. Der Grund? Anhaltende Spannungen zwischen ihr und Mel B., die offenbar tiefer gehen als bloße Meinungsverschiedenheiten. "Ihre Fans werden am Boden zerstört sein. Das Drama war jahrelang in Entwicklung, aber die Produzenten wollten eng mit der Band zusammenarbeiten. Es hat einfach nicht den Punkt erreicht, an dem der Streamingdienst sich in der Lage sah, es zu beauftragen", so ein Insider laut der Daily Mail. So bleibt Mel B. genug Zeit, sich auf ihre Familie zu konzentrieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / officialmelb Mel B. und ihre Tochter Phoenix, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / officialmelb Melanie B. genießt ihre Flitterwochen

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown und Melanie Chisholm im August 2012

Anzeige